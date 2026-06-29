Onimusha: Way of the Sword Produzent war "ziemlich überrascht" vom vollen Launch-Kalender im September

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Als Capcom offiziell das Veröffentlichungsdatum für Onimusha: Way of the Sword bekannt gab, folgten zahlreiche Entwickler und teilten ähnliche Veröffentlichungstermine und Fenster für ihre Titel an, so viele, dass der Zeitraum von Ende August bis Anfang November voller großer Veröffentlichungen ist. Das Epizentrum dessen, was kommt, ist der September, besonders der spätere Teil des Monats, da mehrere große Spiele anstehen, darunter Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Minecraft Dungeons II, Hot Wheels: Infinite Rush und natürlich auch Onimusha. Da so viel in einem so engen Zeitfenster untergebracht ist, ist klar, dass Publisher und Entwickler sich gegenseitig überrascht haben, indem sie gerade diese Zeit gewählt haben, um ihre Spiele zu veröffentlichen.

Dies wurde nun von Capcom in einem Interview mit VGC bestätigt, in dem Onimusha: Way of the Sword -Produzent Akihito Kadowaki bemerkte, dass sie "ziemlich überrascht" vom vollen September-Startfenster seien.

"Wir waren ziemlich überrascht. Wir haben wahrscheinlich erwartet, dass viele Titel in diesem Zeitfenster erscheinen würden, aber wir waren trotzdem überrascht, wie viele Spiele es tatsächlich gibt."

Das hat Capcoms Vertrauen gegenüber Onimusha: Way of the Sword jedoch nicht verändert, denn Kadokawi äußerte auch, dass "wir denken, dass unser Hauptcharakter Musashi ein wichtiges Verkaufsargument ist, neben der Befriedigung des Kampfes selbst. Die Issen-Mechanik, die Paraden und all diese Dinge ergeben ein wirklich einzigartiges, frisches Erlebnis, also machen wir uns keine Sorgen."

Angesichts dessen, was als Nächstes ansteht, wirst du dir eine Kopie von Onimusha: Way of the Sword kaufen oder etwas anderes erkunden?