Onimusha: Way of the Sword erhält brutalen Gameplay-Trailer bei ONL

HQ

Nein, leider gibt es noch kein konkretes Datum für Capcoms kommenden Onimusha: Way of the Sword, aber er hat bei der diesjährigen Opening Night Live einen brandneuen Gameplay-Trailer erhalten.

Der Trailer zeigt erneut ein wunderschönes, brutales Gameplay mit einer Vielzahl von Waffen und gegen ehrlich gesagt furchterregende Feinde.

Das Spiel soll weiterhin irgendwann im Jahr 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen, und Sie können sich den neuesten Trailer unten ansehen.