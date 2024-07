OnePlus Watch 2R

Ich bin ein Uhrenverrückter. Ich liebe mechanische Armbanduhren seit meinem 15. Lebensjahr (vor fast 800 Jahren) und habe in den letzten 17 Jahren eine Uhrensammlung aufgebaut, die zu den wertvollsten Dingen gehört, die ich besitze. Und ich liebe sie alle. Meine IWC, meine Panerai, meine Omega-Uhren. Ich trage immer eine davon und habe eine meterlange Wunschliste mit Uhren, die ich besitzen muss, bevor ich sterbe. Keine von ihnen ist eine Smartwatch. Nicht einen einzigen. Ich habe drei Apple Watch-Modelle besessen. Ich habe eine Samsung Galaxy Watch und eine Google Pixel Watch 2 besessen. Keines davon fühlte sich nach etwas an, das ich über die obligatorische Testphase hinaus jemals einen einzigen zusätzlichen Tag tragen möchte, und das hat vor allem mit dem Design zu tun.

Mein Hauptproblem mit den Smartwatches von Apple, Samsung, Google und vielen anderen Herstellern ist, dass sie eher wie kleiner futuristischer, pickeliger Minky-Glasschmuck aussehen als wie traditionelle Armbanduhren, und ich mag einfach nicht das Gefühl, das sie am Handgelenk vermitteln. Hier hat sich Oneplus, wie Xiaomi und Tag Heuer, meiner bescheidenen Meinung nach als besser erwiesen. Die Kombination oder vielleicht doch eher die Verschmelzung zwischen traditioneller Armbanduhr und displaybasierter Smartwatch ist im Falle des Oneplus 2R wirklich, wirklich gelungen und hier beweist das chinesische Team hinter Oppo, dass sie beide Lager verstehen. Mechanische Drücker, ein gut dimensioniertes Aluminiumgehäuse, eine richtige Lünette und Armbänder, die wie klassische Uhrenarmbänder funktionieren und nicht wie die effekthascherischen Schrottarmbänder von Apple und Google, werden von mir sehr geschätzt. Ich liebe die Art und Weise, wie diese Uhr aussieht. Ich liebe es, wie es sich auf meinem Arm anfühlt.

Der 2R misst 47 Millimeter in der Breite und 12,1 Millimeter in der Höhe, mit dem Band wiegt er 60 Gramm. Das Gewicht ist etwas, worüber Oneplus viel gesprochen hat, und obwohl es beeindruckend ist, dass die 2R einschließlich des Gummibandes 59 Gramm wiegt, wäre es mir wahrscheinlich lieber, wenn sie vielleicht 50 Gramm mehr wiegt, um wieder das Gefühl einer "echten" Uhr zu vermitteln. Ich möchte etwas Gewicht auf meinem Arm haben, obwohl wir hier natürlich nicht über eine komplett goldene Tiefsee sprechen, ein Anker, der dir morgens einen Tennisarm beschert, ist keine Voraussetzung, die ich habe.

Werbung:

Neben dem äußerst gelungenen Design und dem hervorragenden Gummiband finde ich, dass der OnePlus Watch 2R auch in Sachen Funktionalität ein echter Volltreffer ist. Die Uhr hat die Schutzart IP68, was bedeutet, dass sie zunächst einmal mit dem Schwimmbad mithalten kann. Es ist auch für MIL-STD-810H eingestuft, was ein Militärstandard ist und diese Smartwatch bereit für Sand, Partikel und alles dazwischen macht, was sich auf harten Einsatz reimt. Die beiden Drucktasten führen zum Home-Menü und zur Power-Funktion, die Sie aber wie beim Vorgänger nach Ihren Wünschen anpassen können. Der Chip im Inneren der Uhr ist ein Qualcomm Snapdragon Wear W5 und er funktioniert genau wie sein Vorgänger gut. Qualcomm hat neuere Uhrenprozessoren entwickelt, aber das hindert dieses Modell nicht daran, während meiner wochenlangen Tests reibungslos und fehlerfrei in Bezug auf die Leistung zu laufen.

Und wäre es mit mehr? Brunnen... 2 GB Arbeitsspeicher. 32 GB Speicherkapazität. Bluetooth 5 oder/und WLAN. Der Bildschirm misst 1,43 Zoll und ist ein AMOLED-Typ mit einer maximalen Auflösung von 466 x 466 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 900 Nits. Der Bildschirm ist einer der stärksten und besten Aspekte dieser Uhr und ist nicht nur hell, mit einer guten Pixeldichte (326 PPI) und fantastischen Schwarztönen, sondern auch blitzschnell und superscharf. Ein großer Teil jeder Smartwatch sind natürlich die Trainingsfunktionen und die Sensoren und Systeme, die den Überblick über deinen allgemeinen Gesundheitszustand behalten und obwohl hier einige Funktionen fehlen, die zum Beispiel die Apple Watch bietet, gibt es nichts, was ich persönlich im täglichen Gebrauch vermisse. Für diejenigen, die aktiv sind, ist es einfach, den Überblick über ihr Training bis ins kleinste Detail zu behalten, und es gibt Informationen über ihr Wohlbefinden, die meiner Meinung nach einige anziehen (wenn auch nicht mich). Das Gleiche gilt für die Fähigkeit dieser Uhr, Ihren Schlaf und Ihre Schlafgewohnheiten zu verfolgen, was hervorragend funktioniert und ein äußerst detailliertes Bild davon vermittelt, was Sie nachts nach dem Besuch von John Blund vorhaben.

Letztendlich habe ich wirklich nicht viel, worüber ich mich bei dieser Uhr beschweren kann oder will. Das Design ist brillant. Das Gleiche gilt für den Formfaktor und die Akkulaufzeit, und Google Wear OS 4 funktioniert zusammen mit dem Bildschirm hier sehr gut - schlicht und einfach. Die Tatsache, dass sie auch etwa halb so viel kostet wie eine gleichwertige Apple Watch, macht sie natürlich zu einem echten Schnäppchen.

Werbung: