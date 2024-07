Das Design von Mobiltelefonen in den Jahren 2023 und 2024 lässt sich am besten in einem einzigen Wort zusammenfassen: vorhersehbar. Es gibt nur wenige Produktsegmente, in denen es ein ähnliches Maß an Vertrautheit und weniger Variation gibt, und mit dem neu veröffentlichten Oneplus Nord CE4 Lite ist auch OnePlus in diese Falle getappt. Normalerweise mag ich ihre Fähigkeit, sich mit kleinen einfachen Innovationen ein wenig abzuheben, aber das Aussehen dieses Telefons liefert das nicht. Es ist nicht hässlich, ganz im Gegenteil. Es ist minimalistisch und stilvoll, aber auch so langweilig gestaltet, dass ich einschlafe, wenn ich versuche, es zu beschreiben. Das Oneplus Nord CE4 Lite sieht ziemlich genau wie das iPhone 11 aus, und obwohl man argumentieren kann, dass die Funktion immer die Form übertrumpft, hat mich dieser Designstil im Allgemeinen relativ müde vom mobilen Markt gemacht.

Es besteht jedoch kein Zweifel, dass OnePlus eine weitere vernünftige Budgetlösung für diejenigen herausgebracht hat, die nicht mehr als 1.200 £ für ein iPhone ausgeben möchten 15 Pro Max oder sogar mehr für Samsungs neueste Bemühungen. Für 300 £ erhalten Sie durch und durch ein hochwertiges Telefon, und wie üblich hat OnePlus gespart, wo sie sparen sollten, um den Preis senken zu können, ohne an den notwendigen Funktionen zu sparen. Das bedeutet natürlich, dass Sie nicht den besten Bildschirm, eine bessere Kamera, einen interessanten Formfaktor oder den besten Prozessor erhalten, aber Sie erhalten ein durchweg gutes Telefon, das seinen Vorgänger leicht übertrifft.

Das Herzstück ist hier der fast drei Jahre alte Snapdragon 695-Prozessor, bei dem ich keinen Zweifel daran habe, dass dieser Chip, gelinde gesagt, immer noch einen angemessenen Job macht. Dieses Telefon fühlt sich schnell und reaktionsschnell an und wenn man bedenkt, wie spottbillig der Chip heutzutage in der Herstellung sein sollte, ist dies eine clevere Wahl. Der Bildschirm wurde im Gegensatz zur LCD-Variante des Vorgängers durch das deutlich bessere OLED-Modell von OnePlus ersetzt, das mit 120 Hz läuft. Das ist sehr luxuriös für ein preisgünstiges Handy. Dass es von mir auch als extra hell für ein OLED-Display im Handy empfunden wird, macht die Sache kaum schlimmer. OnePlus behauptet, dass es mit 1.200 Nits arbeitet, und das merkt man. Bei maximaler Helligkeit ist dieser Bildschirm druckvoller als der Bildschirm in meinem viel teureren iPhone 14 Pro Max, was viel aussagt.

Der neue OLED-Bildschirm ist atemberaubend.

Werbung:

Auf der Kameraseite ist es sparsamer, aber immer noch nie schlecht. Die Hauptkamera hat 50 Megapixel und das Sekundärobjektiv ist eine monochrome Variante, die nur mit Tiefenschärfe arbeitet. Produziert es unglaubliche Bilder, die mit den Besten im Produktsegment mithalten können? Nein. Werden es brauchbare Fotos sein, die den Preis des Mobiltelefons richtig darstellen? Absolut. Bei schlechtem Licht werden Bild und Video körnig und es fehlt an Schärfe in allem, aber ich denke ehrlich, dass das auch bei meinem erheblich teureren iPhone der Fall ist. Es geht wahrscheinlich mehr um die Lichtmenge, die diese winzigen Sensoren aufnehmen können, als um alles andere.

Die Kamera ist nicht von höchster Qualität, aber die Bilder und Filme sind den Preis wert.

Das Oneplus Nord CE4 Lite kann über OnePlus bzw. Oppos brillante Supervooc-Technologie schnell aufgeladen werden, aber leider ist kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Sie müssen ein 80-Watt- oder 100-Watt-Ladegerät kaufen, um den Akku (der 5110 mAh hat) blitzschnell vollständig aufladen zu können.

Ist es einfach, dieses Telefon zu mögen? Ja ist es. Ich habe kein Problem damit, es auch dieses Jahr wieder jedem zu empfehlen, der ein hochwertiges Gadget für einen Bruchteil des Preises sucht. Ich hätte mir jedoch einen neuen Prozessor mit Unterstützung für Wi-Fi 6 und den neuen Bluetooth-Standard gewünscht, aber das sind kleine Beschwerden über ein letztendlich großartiges und preisgünstiges Produkt.

Werbung: