Ich könnte genauso gut von Anfang an den Elefanten im Raum ansprechen, und das ist, dass ich noch nie ein großer Fan von Android war und bis jetzt keine wirklich guten Erfahrungen mit diesen Handys gemacht habe. Aber natürlich habe ich mich unvoreingenommen in das Ganze gestürzt und nachdem ich nun seit dem ersten Mal im Zusammenhang mit dem Oneplus-Event in Mailand mit dem Oneplus Nord 4 hart gelaufen bin, kann ich nur sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von dem, was hier erreicht wurde.

Wenn wir mit dem Oberflächlichen beginnen, kann ich nichts anderes sagen, als dass es ein sehr cooles Telefon ist, mit dem wir es zu tun haben. Es gibt sie in drei verschiedenen Farben, diejenige, die wir zum Test erhalten haben, heißt Mercurial Grey, ist aber auch in Obsidian Midnight und Oasis Green erhältlich. Meiner Meinung nach ist Mercurial Grey das schönste der drei und auch die Rückseite ist köstlich mit Nano-Laser graviert. Es ist auch die derzeit einzige Unibody-Konstruktion aus Metall der Welt, was bedeutet, dass sie aus einem Stück gefertigt ist, obwohl sich am oberen Teil an den Kameras auch ein Stück Glas befindet. Das trägt natürlich dazu bei, dass er sich sehr robust anfühlt, ohne sich aber insgesamt besonders schwer oder groß anzufühlen. Ich mache mir auch keine großen Sorgen, dass es kaputt geht, wenn ich es fallen lasse, es fühlt sich insgesamt wie eine langlebige Konstruktion an. Außerdem ist er mit 7,99 Millimetern dünn und wiegt mit 199,5 Gramm etwa so viel wie ein Marabu-Keks.

Das Oneplus Nord 4 hat einen großen und schönen Bildschirm von 6,74 Zoll, genau wie sein Vorgänger Nord 3, und wir haben wieder ein Amoled-Panel mit 2772 × 1240 Pixeln, 120 Hz, aber mit einer maximalen Helligkeit von 2.150 Nits. Es ist also in jeder Hinsicht ein absolut brillanter Bildschirm, mit tollen Farben und fantastischen Schwarztönen. Der Bildschirm erkennt auch, wenn sich Wasser darauf befindet und mit einer cleveren kleinen Funktion, die Oneplus "Aquatouch" nennt, ist es unter anderem möglich, Textnachrichten zu beantworten und flüssig zu scrollen, obwohl es regnet. Sehr nützlich im schwedischen Sommer, der immer regnerischer zu werden scheint. Unter der Shell befindet sich ein Prozessor in Form von Snapdragon 7 plus Gen 3 mit bis zu 16 GB RAM und er schneidet in allen Belangen unglaublich gut ab. Das Handy ist in allem, was es tut, schnell und das Spielen von Call of Duty Warzone zum Beispiel läuft reibungslos und ohne Probleme, andere grafiklastige Spiele wie Genshin Impact laufen auch gut, ohne dass ich irgendwelche Verzögerungen habe, es wird manchmal ein wenig heiß, aber das hatte ich auch erwartet. Mit dem großen Akku von 5500 mAh ist es auch kein Problem, 4-5 Stunden ohne Sorgen spielen zu müssen.

Die Kamera ist größtenteils sehr gut, eine der hinteren verfügt über eine Sony LYTIA Optik mit 50MP und die andere über eine Ultra Wide Optik mit 8MP Sensor. Die Bilder sind meist scharf und schön, aber manchmal etwas zu hell und eine gewisse Überbelichtung macht sich vor allem bei Bildern, die mit dem Nachtmodus aufgenommen wurden, bemerkbar. Der gleiche Nachtmodus tut sich auch etwas schwer, wenn die Beleuchtung etwas eingeschränkter ist, aber das Ergebnis ist immer noch eindeutig bestätigt. Ich stelle auch fest, dass trotz der Bildstabilisierung einige Bilder immer noch unerklärlich verschwommen sind, obwohl ich das Handy zum Zeitpunkt des Fotos still halte. Als Anhaltspunkt musste ich mein iPhone Pro 15 verwenden und es macht fast immer bessere Bilder, aber das Oneplus Nord 4 ist nicht so weit zurück, wie Sie vielleicht denken, und für etwas mehr als ein Drittel dessen, was ein iPhone 15 Pro kostet, kann man sich wirklich nicht beschweren.

Dass er über einen so großen Akku verfügt, macht sich natürlich bemerkbar. Bei normaler Nutzung hält es locker 2-3 Tage ohne Aufladen aus und schlägt damit mein Iphone 15 Pro in diesem Punkt. Genau wie zuvor kommt auch der Oneplus Nord 4 mit seiner superschnellen Supervooc-Aufladung und mit dem Schnellladegerät ist es möglich, in nur 28 Minuten von 0 auf 100 zu laden, was natürlich hervorragend ist. Laut Oneplus sollte das Mobilteil in der Lage sein, bis zu 2000 Ladezyklen zu bewältigen, bevor es auf 80 % Akkuzustand sinkt, wenn Sie das Telefon einmal am Tag aufladen, wird es fast sechs Jahre dauern, bis es dieses Niveau erreicht.

Es ist ein unglaublich scharfes Telefon für seine Preisklasse, denn ab 429 £ erhalten Sie ein unglaublich gutes Telefon, das definitiv ein wenig über seiner Liga spielt und zweifellos im hinteren Teil der etwas teureren Handys liegt. Es ist schwer, hier etwas direkt Negatives zu finden, es wäre so, dass die Kamera von Zeit zu Zeit leicht verschwommene Bilder ohne wirkliche Erklärung macht, aber ansonsten ist dies ein absolut brillantes Telefon zu einem lächerlich guten Preis.

