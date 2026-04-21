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Das chinesische Unterhaltungselektronikunternehmen OnePlus könnte sich aus Europa zurückziehen. Das Unternehmen erklärt offiziell, dass es seine Zukunft in Europa bewertet, wie 9 to 5 Google berichtet und von Android Authority berichtet wird.

OnePlus bestätigte kürzlich, dass seine Produktstrategie und Roadmap zur Diskussion stehen. Es ist nicht bekannt, wer diese Aussage gemacht hat, aber es sollte ein "Wirtschaftsführer in der europäischen Region" sein.

"OnePlus Europe evaluiert seine regionale Roadmap und Produktstrategie. Der After-Sales-Support aller Nutzer, Software-Updates und Rechteverpflichtungen sind vollständig garantiert."

Wir wissen, dass kürzlich viele Mitarbeiter, die bei OnePlus in Europa arbeiten, das Unternehmen verlassen haben, also passiert offensichtlich etwas. Vielleicht hören wir bald mehr?