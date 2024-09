Oneplus Buds Pro 3

Es gibt anscheinend eine unüberschaubare Anzahl kabelloser In-Ears auf dem Markt, und OnePlus hat schon vor langer Zeit erkannt, dass viele Kunden bereit sind, etwa 170 Pfund für ein Paar auszugeben.

Die neuen Buds Pro 3 machen einen starken Eindruck. Es gibt eine schwarze Version, aber unser Modell war „Lunar Radiance", mit einem cremefarbenen, lederähnlichen Material auf dem Etui und einem goldenen Metallelement, das etwas Flair verleiht. Es ist opulent, im Art-Deco-Stil und regelrecht pompös. Es ist mir ein wenig zu viel, aber ich muss zugeben, dass es unglaublich aussieht. Der Stil wird auch bei den Einheiten selbst beibehalten, mit einem cremefarbenen Gummiteil und einem fast übertriebenen polierten Aluminium-Finish für den Stiel, während die schwarze Version eher ein subtileres anodisiertes Finish hat.

Die Buds Pro 3 sind mit Bluetooth 5.4 ausgestattet, bieten also einen niedrigen Latenzmodus für Gaming, Google Fast Pair und eine ziemlich solide Akkulaufzeit von über 42 Stunden. Diese Zahl gilt jedoch nur, wenn die ANC deaktiviert ist. Ich habe insgesamt 27-28 Stunden pro Ladung erreicht, was etwa einer Woche Nutzung entspricht, was ich problemlos überstehen kann, insbesondere mit der Möglichkeit des Qi-Wireless-Charging. Zudem gibt es ein Dual-Pairing, das tatsächlich erstaunlich praktisch ist, und vielleicht noch wichtiger, eine Geräuschunterdrückung von 50 dB, die zwar adaptiv ist, aber funktioniert. OnePlus verspricht insbesondere eine effektive Reduzierung von Stimmen, und als täglicher Bahnpendler kann ich bestätigen, dass dies zutrifft. Es sind vier Größen von Silikon-Ohrstöpseln enthalten, sodass es möglich sein sollte, eine Größe zu finden, die den meisten Menschen passt.

Der Klang wird von der dänischen Firma Dynaudio abgestimmt, die einen soliden Anteil am Studioausrüstungsmarkt hat, aber wahrscheinlich am besten für ihre schönen Holzlautsprecher bekannt ist und als eine der ersten gute aktive kabellose Lautsprecher für den Heimgebrauch entwickelt hat, die moderne drahtlose Standards mit traditionellem Hi-Fi kombinieren. Jede Einheit verfügt über einen eigenen DAC und es gibt zwei separate Einheiten: einen 6-mm-Hochtöner und einen 11-mm-Woofer. Der Woofer hat einen doppelt gestapelten Magneten und besteht aus einem keramischen Verbundmaterial, und der Hochtöner hat eine flache Schwingspule, wobei flach hier 35 Mikrometer bedeutet. Ob wir Dynaudio dafür danken können, weiß ich nicht, aber es funktioniert.

Werbung:

Die Steuerung befindet sich direkt am Stiel der In-Ears und ist ziemlich einfach. Allerdings muss ich sagen, dass das Tippen gut funktioniert und das Hoch- und Runterwischen zur Lautstärkeregelung effektiv ist, die Widerstand des Fingers gegen die Oberfläche macht die Erfahrung jedoch etwas variabel. Manchmal gleitet der Finger nicht so leicht hoch und runter und funktioniert dann plötzlich nicht mehr, was im Alltag problematisch sein kann. Darüber hinaus erfolgt der Rest über die HeyMelody-App von OnePlus. Sie ist einfach und funktional, mit einer intuitiv gestalteten GUI. Sie bietet auch einen personalisierten Klang (zumindest laut OnePlus; für mich hat es nicht viel Unterschied gemacht), aber es ist schwer zu beweisen, ohne hochqualitative und teure Messgeräte.

Die Audioqualität beträgt auf dem Papier 24 Bit/192 kHz, mit LHDC 5.0 und Unterstützung für bis zu 1 Mbps. Allerdings ärgert es mich ein wenig, dass sie LDAC oder eine Art von AptX, AptX HD oder Lossless nicht unterstützen, da das das i-Tüpfelchen gewesen wäre. Auf der anderen Seite gibt es gute Anpassungsoptionen in der HeyMelody-App, aber das ändert nichts daran, dass ich die hochauflösenden Dateien, die über Tidal gestreamt werden, nicht voll nutzen kann.

Die Anrufqualität ist ziemlich hoch, da OnePlus jetzt KI nutzt, um die Dinge über die drei eingebauten Mikrofone zu verbessern, aber es gibt auch einen Sprachaufnahme-Knochensensor, der hilft. Wir haben Headsets gesehen, die auf dem Prinzip der Knochenleitung basieren, aber nie als besonders gut empfunden. In diesem Kontext, in dem es Teil eines Gesamtpakets ist, scheint es jedoch seine Nische gefunden zu haben.

Werbung:

Der Klang ist überraschend dynamisch und sehr klar. Ich hätte mir etwas mehr Punch im Mitteltonbereich gewünscht, aber das ändert nichts daran, dass es einer der besten ist, die ich gehört habe. Allerdings wird das kritische Hören durch das Fehlen der Unterstützung für gängige High-Res-Codecs eingeschränkt. Der Klang ist vernünftig ausgewogen; der Bass ist tief, sehr tief, aber nicht künstlich verstärkt, sodass er den Rest des Klangraums nicht übertönt. Tatsächlich würde ich sogar sagen, dass die Klangqualität die OnePlus Buds Pro 3 in meine persönliche Top fünf bringt, aber das Fehlen einer besseren Auflösung macht es noch lächerlicher, denn dann würden wir von den Top zwei oder drei sprechen. Aber die Dynamik hier ist so gut, dass es schwer ist, sie auf eigene Faust zu schlagen.