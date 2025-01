OnePlus bringt OnePlus 13 offiziell auf den Markt

HQ

OnePlus hat heute das OnePlus 13 offiziell vorgestellt. Das neueste Flaggschiff von OnePlus kommt neben einem noch nicht bekannt gegebenen Modell, das unter dem OnePlus 13 in seiner Produktpalette angesiedelt ist. Ich hatte bereits im November die Gelegenheit, das neue OnePlus 13 während des europäischen Preview-Events des Telefons im Beurs van Berlage in Amsterdam auszuprobieren.

Zu den Highlights des neuen Telefons, das auf der Veranstaltung vorgestellt wurde, gehören Verbesserungen in der Kameraabteilung, wie z. B. die KI-Verbesserung von Bildern auf allen drei Sensoren des Telefons. Außerdem erhält der Akku des OnePlus 13 einen Schub von 5.400 mAh auf 6.000 mAh des OnePlus 12, eine verbesserte IP-Einstufung und einen neuen energieeffizienten Chip: den Snapdragon 8 Elite. Das Telefon ist auch das erste, das die A++-Bewertung von Displaymate erhalten hat, der kommentierte, dass der Bildschirm mit einem "exzellenten erstklassigen Weltklasse-Smartphone-Display mit nahezu lehrbuchmäßiger perfekter Kalibrierungsgenauigkeit" ausgestattet ist.

Auf der Veranstaltung konnte ich einige der neuen Kamerafunktionen des OnePlus 13 ausprobieren. Erstens gibt es ein neu hinzugefügtes AI Reflection Eraser -Tool, das Reflexionen entfernt, was eine Verbindung zur Cloud erfordert. Ich habe den Modus ausprobiert, als ich Fotos von ein paar OnePlus-Produkten in einer Vitrine aufgenommen habe. Der Modus schafft es, die meisten Reflexionen subtil, aber deutlich zu entfernen, was zu einem schärferen Bild führt und ansonsten meist unbrauchbare Bilder aufwertet.

Eine weitere Neuerung bei den Kameras ist die Optimierung der Serienaufnahmen, die OnePlus Clear Burst nennt. Es gab mehrere Möglichkeiten, die Verbesserungen auszuprobieren. Es gab zwei Breakdancer bei der Veranstaltung, die einige beeindruckende Moves zeigten. Ich habe mehrere Bilder von ihnen gemacht, während ich den Auslöser gedrückt hielt, wodurch der Serienbildmodus automatisch aktiviert wird. Bei Verwendung der Hauptkamera führte dies zu einer Abfolge von scharfen Bildern, während die Kamera mit 3-fachem Zoom mehr zu kämpfen hatte. Außerdem habe ich das durchdrehende Hinterrad eines Rennrads fotografiert, was trotz viel Bewegung zu einigen scharfen Aufnahmen führte.

Ebenfalls verbessert wurden laut OnePlus die Porträt-Modi an der Kamera. Die drei Kamerasensoren auf der Rückseite des Telefons sind alle so optimiert, dass sie verschiedene Hasselblad-Kameras mit unverwechselbaren Porträt-Looks nachahmen. Ich habe auch einige Testaufnahmen mit diesen gemacht, einschließlich der Selfie-Kamera. Zu guter Letzt zeigte die Kamera einen beeindruckenden Zoom über das 10-fache mit KI-Verbesserung. Ich habe sogar versucht, 120-fach auf Bilder zu zoomen, die an der Decke hängen, um die Funktion zu testen. Hier waren die Ergebnisse bis zu einem gewissen Punkt ziemlich beeindruckend, wobei Details, die von der KI ausgefüllt wurden, gezoomte Bilder viel klarer machten. Beim oberen 120-fachen Zoom erriet die KI jedoch hauptsächlich die Details und die Bilder wurden stark verzerrt.

Ich habe nach der Veranstaltung ein OnePlus 13-Sample mit nach Hause genommen, und Sie können meine vollständigen Gedanken zu dem Gerät in unserem OnePlus 13-Test sehen.