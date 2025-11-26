HQ

OnePlus 15R – für das wir gespannt auf bestätigte Preise warten – wird am 17. Dezember 2025 in den Läden erhältlich sein.

Das Telefon wird in Schwarz und "Mint Breeze" erhältlich sein, Marketingvorträge für Hellgrün, und eine teilweise IP69/IP69K-Zertifizierung haben, was hohe Widerstandsfähigkeit gegen Brunnen, hohe Temperaturen, hohen Wasserdruck bedeutet, für diejenigen, die ihr Handy oft in den Jaccuzi fallen lassen. Die Preise sind derzeit unbekannt, aber die meisten Analysten schätzen einen Preis unter 800 Euro, wobei einige sogar unter 600 Euro liegen.

Die R-Version wird eine nicht-Elite Snapdragon 8 Gen. 5 CPU, eine doppelte 50MP-Kamera und je nach Gerücht entweder denselben Akku oder vielleicht sogar einen mit größerer Kapazität, bis zu 8000mAh laut einigen Quellen verwenden – von denen derzeit keine harten Beweise vorlegt. Der Bildschirm soll derselbe sein, allerdings mit etwas geringerer Helligkeit.

Gleichzeitig bringt OnePlus das Pad Go 3 mit integriertem Stylus und 5G-Verbindung auf den Markt – ein Novum für beide – sowie die Watch Lite. Es wird gemunkelt, dass die Uhr die meisten High-End-Features in eine deutlich niedrigere Preisklasse bringt und nur in Stahl/Silber erhältlich ist.

