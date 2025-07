OneOdio Focus A6

Kopfhörer als technologisches Segment sind ein sehr vielfältiger Ort, da Sie auf der einen Seite eine Vielzahl von günstigeren Optionen finden können, aber auf der anderen Seite einige wirklich teure Gadgets für Audiophile und Enthusiasten finden. Oft wird der Eindruck erweckt, dass Sie nur Zugang zu den Top-Funktionen und -Systemen erhalten, indem Sie das große Geld ausgeben, aber es gibt Unternehmen, die diese zu einem Bruchteil des Preises anbieten, darunter OneOdio durch seine Focus Reihe.

Vor kurzem hat OneOdio ein brandneues Kopfhörermodell vorgestellt, das als Focus A6 bekannt ist, ein Gadget, das darauf abzielt, viele der Hauptkritikpunkte am A5 aufzubauen und auszuräumen, und ich habe es auf die Probe gestellt. Sofort habe ich zwei Gedanken, die es wert sind, erwähnt zu werden, der erste ist, dass man für etwa 65 Pfund viele Funktionen und bewundernswerte Eigenschaften bekommt, aber der zweite ist, dass viele davon rudimentäre und grobe Versionen dessen sind, was anderswo perfektioniert wurde. Sie würden von erschwinglichen Kopfhörern wie diesen genauso viel erwarten, aber Sie müssen sich die Frage stellen, ob es nicht besser ist, mehr auszugeben und stattdessen ein hochwertigeres Modell zu erwerben.

Wie auch immer, beginnen wir damit, über den Focus A6 und seine Verarbeitungsqualität und sein Aussehen zu sprechen. Sobald Sie diese Kopfhörer aus der Verpackung nehmen, werden Sie feststellen, dass sie mit einer schlanken schwarz-goldenen Farbpalette oder einer weiß-silbernen Palette und einem Design mit Ohrmuscheln aus Kunstleder ziemlich schick aussehen. Sie sind sehr leicht, haben eine faltbare Struktur, die den Transport erleichtert, sind dank des Leders bequem und die Ohrmuscheln bieten viel Platz, wodurch die Belastung der Ohren nach längerem Gebrauch reduziert wird. Sie werden sie auch jedes Mal eine lange Zeit verwenden können, da ihnen eine Akkulaufzeit von 75 Stunden versprochen wird, was ich durch die Tatsache bestätigen kann, dass ich sie noch nicht aufladen musste...

In Bezug auf die physischen Funktionen gibt es eigentlich nicht viel mehr zu beachten, da es insgesamt drei Tasten gibt (den Netzschalter, die Lautstärke erhöhen/verringern und ANC), wobei nur ANC etwas Wichtiges tut. Mit dieser Schaltfläche wechseln Sie manuell zwischen der aktiven Geräuschunterdrückung, dem Transparenzmodus und der deaktivierten Funktion. Meine Erfahrung ist, dass der ANC ziemlich stark ist (mit -48 dB), manchmal fast schädelbrechend, und dies führt zu einer großartigen Reduzierung der Außengeräusche, aber meistens nur, wenn gleichzeitig Musik mit anständiger Lautstärke aus den internen Lautsprechern strömt. Ich bemerkte auch einen minimalen Unterschied zwischen ANC- und Transparenzmodus, auch wenn das Ausschalten der Funktion den Druck auf meinen Schädel verringerte und die Außenwelt viel auffälliger und lauter machte. Auch hier ist es ein ziemlich rudimentäres Beispiel dafür, wie ANC funktioniert, da ich eine bessere Integration in Ohrhörer bemerkt habe, wenn auch nicht, dass man ANC heutzutage in vielen Geräten finden würde, die weniger als Mario Kart World kosten...

Was die Funktionen betrifft, so ist die Konnektivität ein massives Plus, da wenig bis gar kein Aufwand erforderlich ist, um das Telefon mit einem Smartphone oder einem PC zu verbinden. Es verwendet hauptsächlich drahtlose Verbindungen, da der einzige verfügbare Anschluss ein USB-C ist, der zwar als kabelgebundener Verbindungspunkt dienen kann, aber zusätzliche Investitionen erfordert, da das mitgelieferte Kabel kurz und nur zum Aufladen ausgelegt ist. Sobald das Gerät angeschlossen ist und der Ton einströmt, erhalten Sie eine variable Audioqualität über den dynamischen 40-mm-Treiber.

Ich habe festgestellt, dass einige Songs, insbesondere solche mit einem größeren Fokus auf den Bass, Schwierigkeiten haben, ein ausgewogenes und qualitativ hochwertiges Klangprofil zu liefern, während subtilere Songs besser dran sind. Davon abgesehen gibt es hier ein gewisses Maß an verwaschenem Klang, das die Tiefe der meisten Musik nicht ganz einfängt, und obwohl das definitiv ein Minuspunkt ist, ist es auch das, was Sie von einem viel günstigeren Kopfhörer wie diesem erwarten sollten. Eine weitere Sache, die man beachten sollte, ist, dass diese Kopfhörer den Ton stark ausbluten. Was ich meine, ist, dass das Audio, das Sie abspielen, von den Leuten in der Nähe gehört wird, da das Siegel und die Art und Weise, wie die Treiber das Audio ausschalten, bedeuten, dass es keine Subtilität gibt, was besonders erwähnenswert ist, wenn Sie beabsichtigen, das Focus A6 in der Öffentlichkeit zu tragen und zu verwenden.

Für diejenigen, die das Focus A6 für eine breitere Palette von Medien als nur Musik verwenden möchten, gibt es eine Vielzahl von speziellen Modi, die von Cinema Mode und Game Mode reichen, sowie Möglichkeiten, das Audioprofil durch Verbessern des Basses oder Ihres eigenen benutzerdefinierten Profils anzupassen, alles über die spezielle App. Es ist ein ordentliches und optimiertes System und in der Praxis wird es sich erheblich darauf auswirken, wie Ihre Musik über diese Kopfhörer klingt, aber ich wünschte, das Audioprofil wäre von vornherein etwas ausgewogener und reichhaltiger und weniger nachsichtig bei definierten Profilen, um die Qualität Ihrer Musik zu verbessern.

Alles in allem ist das Focus A6 by OneOdio fast das, was man von einem recht erschwinglichen Stück Technologie erwarten würde. Es gibt hier einige bewundernswerte Eigenschaften und Ideen, die einen Vorgeschmack darauf geben, was in viel hochwertigerer Technologie richtig realisiert wird. Es hat es nicht ganz in sich und liefert einen wirklich unvergesslichen Klang, und der ANC ist als weiterer Punkt im besten Fall in Ordnung. Aber auch wenn es eindeutig ein Rückschritt gegenüber einigen anderen Modellen ist, können Sie nicht leugnen, dass Sie in diesem Gerät viele Funktionen und Technologien sowie eine Akkulaufzeit erhalten, von der die meisten Konkurrenten nur träumen können, und das alles zu einem respektablen Preis. Vielleicht wird OneOdio in Zukunft herausfinden, wie man eine Tragetasche auch in das Preisschild einbauen kann...