Onee Chanbara Origin schnetzelt ab 14. Oktober auf PC und PS4 Zombies

Die Onechanbara-Serie begann während der PS2-Ära als Budgetprojekt, das überraschend üopulär wurde (wer hätte gedacht, dass sich junge Frauen in winzigen Bikinis, die Zombies mit übertriebener Gewalt zerschneiden, gut verkaufen würden?). Die Reihe hat seit diesen frühen Tagen einige Ableger hervorgebracht und nun ist es an der Zeit für eine weitere Installation. D3Publisher hat diese Woche deshalb die Lokalisierung von Onee Chanbara Origin für PC und Playstation 4 bestätigt.

Der 'Origin'-Teil im Namen geht darauf zurück, dass es sich hierbei um ein Remake des ersten Spiels der Serie handelt, die mit einigen Überraschungen aus der Fortsetzung daherkommt. Das Actionspiel, das in Japan bereits seit vergangenem Dezember in den Läden steht, wird unter anderem in bunter Cel-Shading-Grafik präsentiert. Wir erhalten eine lokalisierte Version in englischer Sprache, können auf Wunsch jedoch auch den japanischen Originalton wählen. Onee Chanbara Origin startet am 14. Oktober für PC und Playstation 4 und unten erwartet euch der erste Trailer: