One Punch Man Staffel 3 wird offiziell im Jahr 2025 ausgestrahlt

Es ist fast zehn Jahre her, dass One Punch Man unsere Bildschirme zierte. Was als einfache Webcomic-Parodieserie begann, hat sich seitdem zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, und wir können uns auf die dritte Staffel des Hit-Anime freuen, die 2025 erscheint.

Über die Social-Media-Konten des Animes wurde enthüllt, dass One Punch Man irgendwann im nächsten Jahr wieder auf unseren Bildschirmen erscheinen wird. Außerdem werden zehn Feierlichkeiten mit dem Namen "10 Punches" für das 10-jährige Jubiläum der Show vorbereitet.

Die Animationsqualität der zweiten Staffel mag im Vergleich zur ersten deutlich gesunken sein, aber One Punch Man ist immer noch ein äußerst beliebter Anime und Manga, und die Fans fiebern der Adaption des Handlungsbogens von Monster Association und Garou entgegen.