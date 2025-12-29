One Punch Man Staffel 3 wird 2027 fortgesetzt

HQ

Als es 2015 erstmals ausgestrahlt wurde, war One Punch Man ein sofortiger Erfolg. Es kam zu einer Zeit, in der ein riesiges westliches Publikum erneut zu Anime strömte, und es gab auch einige großartige Kämpfe, obwohl es größtenteils eine Parodie über einen Typen ist, der alle seine Feinde mit einem Schlag besiegt. Seit diesem Durchbruch wechselte der Anime das Studio, und die Animationsqualität nimmt stetig ab.

Die neueste Staffel enthält zwar noch einige der großartigen Monster-Association-Handlungsstränge aus dem Manga, hat aber wenig bis gar keinen von dem zusätzlichen Schwung, der Fans eher zu einem Anime als zu Manga-Seiten bringt. Die dritte Staffel von One Punch Man wurde kürzlich mit ihrer zwölften Folge ausgestrahlt, und nach dieser Veröffentlichung wird es laut Crunchyroll bis 2027 eine Pause einlegen.

Ein Teaser für One Punch Man Staffel 3 Teil 2 wurde veröffentlicht, in dem es so aussieht, als würden wir Saitama gegen Garou sehen – wohl der meist erwartete Kampf aus dem Manga. Angesichts der bisherigen Kritik an Staffel 3 ist jedoch unklar, wie viele Fans diesen Kampf in über einem Jahr noch verfolgen werden.

