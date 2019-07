One Punch Man: Carnage Kabuto und Deep Sea King prügeln sich ebenfalls

Bandai Namco hat auch an One Punch Man: A Hero Nobody Knows gedacht, als sie auf der Anime Expo 2019 ihre kommenden Anime-Spiele vorgestellt haben. Während des "Play Anime"-Panels wurden unter anderem neue spielbare Charaktere für das Actionspiel enthüllt. In einem Trailer sehen wir Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto und den Deep Sea King, die sich zu Saitama, Genos, Hellish Blizzard, Speed-o'-Sound Sonic und Mumen Rider gesellen. One Punch Man: A Hero Nobody Knows versetzt uns in actionreiche Drei-gegen-Drei-Kämpfe, sobald es zu einem noch unbekannten Zeitpunkt auf PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint.

