One Punch Man: A Hero Nobody Knows verhaut Saitama im Februar

Spike Chunsoft hat die schwierige Aufgabe, ein Kampfspiel zu entwickeln, das auf der Anime-/Manga-Marke von One Punch Man basiert - im Ausgangsmaterial gibt es einen Helden, der jeden Feind mit einem einzigen Schlag besiegt. Dass ihr einzigartiges Konzept ganz gut zu klappen scheint, haben wir bereits in einer kleinen Vorschau analysiert, seitdem hat der Entwickler weiter an seinem Konzept gefeilt. Nun hat uns der Publisher Bandai Namco ein Veröffentlichungsdatum genannt: One Punch Man: A Hero Nobody Knows soll am 28. Februar erscheinen, teilte das Studio kürzlich auf den sozialen Medien mit. Das Spiel hat zu diesem Anlass auch einen neuen Trailer bekommen, in dem wir Saitama in Aktion sehen.

