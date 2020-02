One Punch Man: A Hero Nobody Knows macht seinem Namen im Launch-Trailer alle Ehre

Spike Chunsoft will noch einmal daran erinnern, dass sie diese Woche ein Videospiel auf Basis der Anime-/Manga-Vorlage zu One Punch Man veröffentlichen und deshalb haben sie uns gestern einen besonderen Launch-Trailer präsentiert. Getreu der Vorlage dürfen wir uns im neuen Gameplay-Material davon überzeugen, dass Saitama wirklich der allerstärkste Held ist, da er seine Feinde mit nur einem einzigen Schlag besiegt. Der Entwickler hat sich in diesem Videozusammenschnitt dazu entschlossen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und deshalb sehen wir, wie nacheinander alle 25 Charaktere des Kampfspiels besiegt werden.

Ganz am Ende des Videos spricht der Publisher noch schnell die Post-Launch-DLC-Pläne zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows an, damit Spieler wissen, was in Zukunft eventuell auf sie kommt. Vier Charaktere werden nach dem Start am Freitag (dem 28. Februar) in das Spiel gelangen, bis zum Sommer sollen all diese Figuren bereitstehen. Den Anfang macht Suiryu, der Champion der Leere Faust.