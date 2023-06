Es ist fast fünf Monate her, dass Netflix ankündigte, dass seine Live-Action-Show One Piece irgendwann im Jahr 2023 debütieren würde, und uns eine sehr vage Vorstellung davon gab, wie sie aussehen wird. Jetzt ist es Zeit für viel mehr.

Denn wir haben endlich den ersten Trailer zu One Piece, der uns einen guten Einblick in Ruffy und seine Crew gibt, und ich bin angenehm überrascht. Deshalb ist es umso spannender zu erfahren, dass die Serie am 31. August auf Netflix debütieren wird.