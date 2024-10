One Piece wird bis April 2025 pausieren

HQ

Der One Piece Anime geht nun offiziell in eine Pause. Viele Anime-Serien werden in Saisons ausgestrahlt und legen Pausen ein, damit die Animatoren die Qualität konstant halten können. One Piece hingegen wird seit Jahrzehnten fast ohne Unterbrechungen fortgeführt. Dies führte zu Kritik an der Qualität der Serie, die jedoch in den letzten Jahren abgenommen hat.

Wie von Crunchyroll bestätigt, wird der Anime im April nächsten Jahres die zweite Hälfte seines Egghead-Arcs aufnehmen, was den Fans satte sechs Monate ohne One Piece bietet. Anstelle eures regulären Programms wird jedoch eine neue Version des Fish-Man Island-Arcs veröffentlicht.

In 21 Episoden wird der Handlungsbogen mit neuen Bildern und weniger Füllmaterial neu erzählt, so dass die Fans die Möglichkeit haben, die Geschichte noch einmal zu genießen. Mit dieser Pause werden wir vielleicht sehen, dass der One Piece -Anime insgesamt weniger Füllmaterial generiert, so dass er keine Angst hat, den Manga einzuholen.

