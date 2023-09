One Piece Staffel 2 wurde bereits geschrieben

HQ

One Piece war ein absoluter Riesenerfolg für Netflix. Mit Millionen von Zuschauern und in 84 Ländern ist klar, dass diese Live-Action-Anime-Adaption anders ist als die früheren Versuche des Streamers.

Nun heißt es in einem neuen Bericht von Variety , dass die zweite Staffel der Erfolgsserie bereits geschrieben wurde. Alles, was noch zu tun bleibt, ist zu warten, bis sich die Streiks der WGA und der SAG-AFTRA dem Ende zuneigen, etwas, das große Unternehmen wie Netflix und Warner Bros. jetzt tun könnten, wenn sie an den Tisch zurückkehren würden.

Es scheint jedoch ziemlich einfach zu sein, zu wissen, wohin One Piece als nächstes gehen wird. Da die Autoren 1000+ Manga-Kapitel vor sich haben, wird ihnen das Quellenmaterial für einige Zeit nicht ausgehen.