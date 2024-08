One Piece Staffel 2 bekommt ihren Miss Wednesday

HQ

Die Live-Action-Adaption des äußerst beliebten Anime One Piece von Netflix hat ihre Liste an Talenten erweitert und die Figur von Miss Wednesday besetzt.

Nach den jüngsten Besetzungen von Nefertari Cobra, Dr. Kureha und Dr. Hiriluk wurde bestätigt, dass Charithra Chandran den blauhaarigen Antagonisten spielen wird.

Chandran ist zuvor durch ihre Rollen in Bridgerton, Amazon's Alex Rider, Marvel's Eternals und How to Date Billy Walsh bekannt geworden (danke, Variety).

Es ist wahrscheinlich, dass bald weitere Casting-Ankündigungen auf dem Weg sein werden, also bleiben Sie dran.