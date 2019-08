One Piece: Pirate Warriors 4 zeigt sechs spielbare Charaktere, eigenes Gameplay am Start

One Piece: Pirate Warriors 4 wurde Anfang dieses Jahres enthüllt und wird 2020 auf PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One zu sehen sein. Kürzlich hat Bandai Namco uns in Köln einen brandneuen Trailer anlässlich der Gamescom zur Verfügung gestellt. Das Spiel markiert den Wechsel der Grafik-Engine, was sich vor allem in der Inszenierung der Bosskämpfe bemerkbar zu machen scheint. Omega Force hat zudem bestätigt, dass dieses Spiel den bis dato größten Kader der Serie bieten werde. Die ersten sechs spielbaren Charaktere sind bereits angekündigt worden: Jinbe, sowie Sanji und dessen Brüder Ichiji, Niji, Yonji und Reiju Vinsmoke.

Die Geschichte wird erneut der Strohhut-Crew folgen, die bis zum Whole Cake Island vordringen, auf dem die Bande Sanji vor Big Mom retten muss. Einen Vorgeschmack auf diese Ereignisse erhaltet ihr im neuesten Gamescom-Trailer. Wir konnten uns auf der Messe natürlich einen eigenen Eindruck der Action einholen und dürfen euch Omega Forces Fortsetzung in einem eigenen Gameplay-Video demonstrieren. Wer 30 Minuten Zeit hat, den empfehlen wir einen Blick in unser Material zu werfen.

