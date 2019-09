One Piece: Pirate Warriors 4 zeigt eigenes Ende vom Wano-Country-Arc

Ganz aktuelle One-Piece-Fans beschäftigen sich gerade mit Wano Country, denn im langjährigen Manga sind Ruffy und seine Piratencrew erst vor einigen Wochen dort gelandet. Bandai Namco hat jedoch im Zuge der TGS enthüllt, dass der Story-Arc bereits im kommenden Pirate Warriors 4 enthalten sein wird. Spieler des Musou-Games dürfen sich also auf Umgebungen und Charaktere aus Wano Country freuen.

Darüber hinaus haben wir Neuigkeiten zu zwei weiteren spielbaren Charakteren erhalten, darunter den Schwertmeister Zoro und die flauschige Dame Charrot vom Stamm der Mink. Unten haben wir einiges an Gameplay- und Artwork-Eindrücken zu den neuen Inhalten von One Piece: Pirate Warriors 4 eingebunden an, auf der Gamescom konnten wir den Titel bereits selbst anspielen.