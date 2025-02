One Piece Pirate Warriors 4 überschreitet die Marke von 4 Millionen Exemplaren und kündigt native PS5- und Xbox Series X-Versionen an

HQ

Es scheint, dass Bandai Namco auch nicht allzu viel von der Aufregung zurückhalten konnte, die sich für den heutigen State of Play aufbaute, und wollte eine Vorschau auf eine Ankündigung geben, die zwar kein neuer PlayStation-Titel ist, aber bestätigt, dass sie auf der aktuellen Konsolengeneration erscheinen wird. One Piece Pirate Warriors 4 ist Bandai Namcos neuester Teil seiner Musou-Reihe, der auf Eiichirō Odas Werk basiert, und geht jetzt auf PlayStation 5 und Xbox Series und kündigt neue DLCs an.

Ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, aber Bandai Namco bedankt sich auch bei den Fans für ihre Unterstützung des Spiels, das seit seiner Veröffentlichung im März 2020 vier Millionen verkaufte Einheiten überschritten hat. Seht euch unten den neuen Trailer und eine Vorschau auf das an, was auf One Piece: Pirate Warriors 4 kommt.