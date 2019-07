One Piece: Pirate Warriors 4 für 2020 angekündigt

Bandai Namco, Koei Tecmo und Omega Force haben One Piece: Pirate Warriors 4 für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch während des "Play Anime"-Panels auf der Anime Expo 2019 angekündigt. In dem Musou-Spiel schlüpfen wir in die beliebten Anime-/Manga-Figuren, wie zum Beispiel Strohhut-Ruffy sowie viele andere One-Piece-Charaktere. Als großen Feind haben wir bereits die gefährliche Oberpiratin Charlotte Linlin (Big Mom) gesehen, der wir uns im nächsten Jahr entgegenstellen dürfen.

You watching Werbung