One Piece offiziell für Staffel 2 auf Netflix verlängert

Letzte Woche sagte Produzent Marty Adelstein, dass das Drehbuch für eine zweite Staffel von Netflix' One Piece bereits geschrieben worden sei. Eine interessante Aussage, wenn man bedenkt, dass Netflix noch nicht einmal grünes Licht für Staffel 2 gegeben hatte. Es gibt jedoch einen Grund, warum er so selbstbewusst darüber gesprochen hat.

Eiichiro Oda bestätigt, dass One Piece für Staffel 2 verlängert wurde. Es ist auch irgendwie lustig, dass er sagt, dass es "einige Zeit dauern wird, bis die Drehbücher fertig sind", aber das könnte nur daran liegen, dass sie die Streiks nicht anerkennen wollen. So oder so, wir können uns offiziell auf mehr Live-Action freuen One Piece.