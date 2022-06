One Piece: Odyssey im verrückten Trailer gezeigt

HQ

Das Summer Games Fest ist unter anderem für viele Entwickler eine Gelegenheit, ihre neu angekündigten Spiele weiter zu präsentieren, nachdem sie zuvor nur kurze Teaser gezeigt haben. Eines davon war One Piece: Odyssey, ein Spiel, das pünktlich zum Silberjubiläum des Mangas (25-jähriges Jubiläum) veröffentlicht wurde. Es wurde erstmals Ende März als japanisches Cartoon-Rollenspiel von den Entwicklern ILCA vorgestellt, die zuvor hinter Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl standen und bei Blockbuster-Spielen wie NieR: Automata, Dragon Quest XI und Code Vein halfen.

Hoffentlich markiert dies eine Rückkehr zur One Piece-Serie in der Gaming-Welt nach dem weniger erfolgreichen One Piece: World Seeker, dem wir in unserem Test eine mittelmäßige Note gegeben haben. One Piece: Odyssey erscheint später in diesem Jahr für PC, PlayStation und Xbox. Den Trailer könnt ihr wie gewohnt unten sehen.