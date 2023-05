One Piece Odyssey DLC erscheint am 25. Mai

HQ

One Piece Odysseys kommender Story-DLC "Reunion of Memories" wird am 25. Mai sowohl für Konsolen als auch für PC veröffentlicht.

Der DLC wurde letzten Monat zusammen mit einem neuen Trailer angekündigt, der eine Geschichte enthält, in der einige der mächtigsten Feinde der Strohhüte zurückkehren werden, zusammen mit einem neuen Antagonisten, den der Spieler besiegen muss.

Das Basisspiel wurde bereits im Januar mit allgemein positiven Kritiken auf den Markt gebracht, und obwohl es sich um ein RPG handeln könnte, das sich in erster Linie an Fans des Anime richtet, sorgte das Videospiel-Spin-off angesichts seiner Popularität immer noch für beeindruckende Verkaufszahlen.

Schaut euch den Trailer unten an: