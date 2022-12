One Piece Odyssey Demo erscheint am 10. Januar

HQ

One Piece Odyssey, ein Open-World-RPG, das auf dem weithin erfolgreichen Manga von Eiichiro Oda basiert, wird es denjenigen ermöglichen, die es ausprobieren möchten, bevor sie am 10. Januar 2023 eine kostenlose Demo kaufen. Wenn man bedenkt, dass das Spiel am 13. Januar erscheinen soll, wird es keine großen Wartezeiten zwischen der Veröffentlichung der Demo und dem vollständigen Titel geben.

Neben der Bestätigung der Demo wurde ein neuer Trailer zu One Piece Odyssey enthüllt, der zwei weitere Geschichten aus dem Manga zeigt, die im Hauptspiel erscheinen werden. One Piece Odyssey dreht sich um eine neue Erzählung, ermöglicht es den Spielern aber auch, ihre Lieblingsmomente von One Piece zu erleben.

Die Bögen Water Seven und Alabasta wurden bereits enthüllt, und jetzt werden auch die Marineford- und Dressrosa-Handlungsstränge im Spiel erscheinen. Es wird nicht angegeben, welche Geschichten in der Demo verfügbar sein werden, aber die Spieler haben die Möglichkeit, ihre Spielstände in das Hauptspiel zu übertragen.

Als weitläufiges Open-World-Abenteuer verspricht One Piece Odyssey viele nostalgische Inhalte für Fans des Mangas, wenn es am 13. Januar startet.