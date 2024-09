One Piece Live-Action bestätigt die Schauspieler für Nico Robin und Crocodile

HQ

Es gibt nur wenige Anime und Mangas, die beliebter sind als One Piece. Wenn man mehr als tausend Kapitel von Mangas lesen will, muss man ziemlich engagiert sein, und so sehen sich viele dieser engagierten Fans die Netflix-Live-Action-Adaption mit leuchtenden Augen an und hoffen, dass die Besetzung so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt haben.

Zwei der größten Spieler von Saison 2 wurden nun benannt. In einem Netflix-Tudum-Artikel (der diese beiden Darsteller seltsamerweise zum Zeitpunkt des Schreibens gelöscht hat, also dank Comicbook), können wir sehen, dass Nico Robin alias Miss All Sunday von Lera Abova gespielt wird, und Mr. 0 AKA Crocodile von Joe Mangianello.

Wir sind uns nicht sicher, wie prominent diese Charaktere in Staffel 2 sein werden, da es eine Menge Geschichte zu adaptieren gibt, bevor sie wirklich im Mittelpunkt stehen, aber wir werden in der nächsten Staffel Auftritte von einigen wirklich wichtigen Charakteren bekommen.