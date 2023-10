One Piece hat das Schreiben für Staffel 2 wieder aufgenommen

HQ

One Piece könnte den Fluch der Live-Action-Anime-Adaptionen gebrochen haben. Die Serie, die in den Wochen seit ihrer Veröffentlichung auf Netflix von zig Millionen Zuschauern genossen wurde, ist definitiv der neueste Hit der Streamer.

Jetzt, da der WGA-Streik vorbei ist, scheint die Arbeit an One Piece Staffel 2 bereits wieder auf Hochtouren zu laufen. Im Gespräch mit Deadline bestätigte Co-Showrunner Matt Owens, dass der Schreibraum wieder geöffnet hat.

Owens sprach auch darüber, wie wichtig die Serie für ihn ist, und sagte Folgendes:

"Ich habe [One Piece] an einem wirklich dunklen und tiefen Punkt in meinem Leben gefunden, aber ich schreibe es auch zu, dass es mir geholfen hat, da rauszukommen, weil One Piece so eine wunderbare, positive, inspirierende Serie ist. Das ist es, was mich wirklich dazu gebracht hat, als ich hörte, dass jemand versucht, eine Live-Action zu machen, mich zu engagieren, weil ich dieser Serie viel zu verdanken habe."

Freust du dich auf One Piece Staffel 2?