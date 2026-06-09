One Piece: Grand Gourmet verkündet

Wenn One Piece und Essen zu euren Hauptinteressen gehören, solltet ihr euch das kürzlich angekündigte One Piece: Grand Gourmet ansehen, das während des Nintendo Direct präsentiert wurde. In diesem pixeligen Abenteuer darf man im One Piece-Universum kochen und ein Restaurant führen, und das Ganze sieht genauso lebendig aus, wie es klingt.

Unter anderem werden satte 400 Charaktere verfügbar sein, und unten könnt ihr euch den ersten Trailer des Spiels ansehen. One Piece: Grand Gourmet soll am 23. Oktober für Nintendo Switch, Switch 2 und Steam erscheinen.