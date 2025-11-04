One Piece gibt das Darstellermitglied von Staffel 3 bekannt, bevor Staffel 2 überhaupt veröffentlicht wird

HQ

Okama-wayyyyy! Ein bei den Fans beliebtOne Piece er Charakter wurde für die Netflix-Adaption gecastet, und wir wissen endlich, wann Bon Clay alias Mr. 2 erscheinen wird. Leider wird er es nicht in die zweite Staffel schaffen, die im kommenden März erscheint, und er wird stattdessen in der dritten Staffel der Serie zur Besetzung stoßen.

One Piece Staffel 3 hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber durch die Ankunft von Bon Clay in Staffel 3 erhalten wir zumindest einen Einblick, wo die Geschichte von Staffel 2 wahrscheinlich enden wird. Bon Clay taucht zum ersten Mal auf, als die Strawhat-Crew kurz vor dem Anlegen in Alabasta steht, und beeindruckt sofort einige der Bande, während er andere mit seiner Fähigkeit, sich in andere Menschen zu verwandeln, verwirrt.

Es ist also unwahrscheinlich, dass wir am Ende von Saison 2 in Alabasta ankommen werden. Oder wenn wir es tun, wird es das Letzte sein, was wir sehen, bevor der Abspann läuft. Andere Alabasta-Charaktere wie Crocodile, Vivi und Miss All Sunday werden in der nächsten Staffel auftauchen, aber sie tauchen im Manga und Anime durch Cutaways oder frühere Handlungsbögen auf, was bedeutet, dass wir nicht nach Alabasta kommen müssen, um zu ihnen zu gelangen.

Bon Clay wird von Cole Escola gespielt, dem Autor von Oh, Mary!, das den Broadway seit seiner Premiere im Jahr 2024 im Sturm erobert. Sie spielten mehrere Monate lang die Rolle der Mary Todd Lincoln in der Serie, bevor sie anderen Schauspielern erlaubten, in der Rolle aufzutreten. Auf der Leinwand ist Escola vor allem für ihre Zeit in Search Party, At Home with Amy Sedaris, Difficult People und einigen Auftritten in Ziwe bekannt.