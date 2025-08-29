One More Level möchte Soulslike-Fans mit Valor Mortis "etwas anderes" zeigen

Einer der Stars der diesjährigen Gamescom war One More Level 's Valor Mortis. Der Entwickler, der vor allem für die Ghostrunner -Serie bekannt ist, tauscht die Cyberpunk-Ästhetik gegen die napoleonische Ära ein und entfernt sich vom reinen Action-Wahnsinn, um stattdessen das Reich des Soulslike zu erkunden.

Jeder, der den Videospielsektor in letzter Zeit verfolgt hat, wird mit der riesigen Menge an neuen Soulslike-Projekten nur allzu vertraut sein, Spiele, die alle ähnliche Designphilosophien und -strukturen teilen. Da Valor Mortis sich dieser Kollektion anschließen möchten, haben wir Lead Level Designer Damian Wójcik gefragt, warum das Studio sich von dem entfernen wollte, wofür die Fans es am besten kennen, und sich stattdessen in diesem gesättigten Bereich versuchen wollte.

Wójcik erklärt: "Ja, es kam von dem Punkt, an dem wir alle Soulslikes lieben und wir wollten die Idee der Actionspiele eigentlich ein bisschen mehr vorantreiben. Wir wollten eine neue Richtung finden, etwas anderes als der Ghostrunner und der Cyberpunk-Stil. Also ja, wir haben uns entschieden, es zu versuchen, unser Wissen über Ghostrunner, die Ego-Perspektive, zu nutzen und zu versuchen, ein Soulslike zu erschaffen, etwas Neues und Frisches für die Leute, denn wir haben viel gehört, dass es gerade viele Soulslike-Spiele gibt und wir wollen ihnen einfach etwas anderes zeigen."

Aber nur weil Valor Mortis ein Soulslike-Spiel ist, heißt das nicht, dass es nicht ein paar Tricks im Ärmel hat. Tatsächlich ist das Erbe von Ghostrunner überall spürbar, so dass Valor Mortis sich durch eine Ego-Perspektive und einen schnelleren und flüssigeren Kampfstil abheben kann. Wir haben Wójcik gefragt, wie er einige Ghostrunner kreative Entscheidungen in Valor Mortis beibehalten kann, woraufhin er uns sagte:

"Wir wollen die Ghostrunner-Identität nicht hinter uns lassen, also wollten wir hier und da ein bisschen davon implementieren. Offensichtlich werden Sie im gesamten Spiel mehr sehen können. Aber ja, es gibt einige Teile von Ghostrunner, die wir hier tatsächlich hinzugefügt haben, aber offensichtlich ist das Tempo etwas langsamer. Aber ja, es kann schnell gehen. Wenn du das Spiel beherrschst, kann es immer noch schnell gehen, oder?"

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, um auch zu erfahren, warum One More Level sich für das Setting der Napoleonischen Ära entschieden haben, und auch einige der anderen kreativen Optionen, die das Studio angeboten hat, um das Spiel von anderen Soulslikes abzuheben. Verpasst auch nicht unsere jüngste Vorschau, die auf unserer Zeit mit dem Titel auf der Gamescom basiert.