One More Level hat Ideen für Ghostrunner 3

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Ghostrunner 3 ist im Moment vielleicht noch nicht in der Nähe, aber anscheinend haben die Entwickler von One More Level ein paar Ideen für ein abschließendes Ende der Geschichte von Jack Ghostrunner oder ein Spin-off, das im selben Universum spielt.

Szymon Bryła, CEO und Studioleiter von One More Level, erklärte, dass zwar einige coole Ideen schnell umgesetzt werden könnten, die Entscheidung für Ghostrunner 3 aber letztlich beim Publisher liegt.

"Das wäre großartig, wir hätten wahrscheinlich sogar ein paar Ideen für einen würdigen Abschluss der Trilogie oder ein Spin-off. Obwohl wir als One More Level die Schöpfer dieser Marke sind, liegt die endgültige Entscheidung bei 505 Games, das die Rechte an diesem IP besitzt", sagte er gegenüber Insider Gaming.

Valor Mortis ist derzeit die Priorität von One More Level. Es erscheint im Oktober und wird einige der schnellen Kämpfe haben, die wir aus den Ghostrunner-Spielen kennen, aber die Welt ist völlig anders. Wenn es ein großer Erfolg wird, könnte es Ghostrunner 3 noch weiter in die Zukunft verschieben, aber One More Level enthüllt und veröffentlicht seine neuesten Spiele meist ziemlich schnell, wenn man bedenkt, dass die Fortsetzung von Ghostrunner vor drei Jahren erschienen ist.