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Abylight hat sich durch harte Arbeit, Schweiß, Blut und Tränen seinen Platz als Maßstab im Management-Simulator-, 'Tycoon'- und Städtebau-Genre verdient. Das liegt vor allem an dem eleganten Design einer römischen Villa, die zu einem neuen Imperium heranwachsen kann, wie in Citadelum zu sehen, aber auch dank des ehrgeizigen und chaotisch unterhaltsamen militärischen Ausbildungslager-Bauers One Military Camp. Der Titel markierte einen Fortschritt in den eigenen Entwicklungen des Studios und als Verlag, indem er uns in die Rolle des Direktors eines kleinen Militärlagers versetzte, von dem aus wir eine neue Gruppe von Kadetten rekrutieren, ausbilden und gesund und motiviert halten konnten, sie in Elitesoldaten verwandelten und das gesamte Territorium zurückeroberten, das vom grausamen Diktator Dragan beherrscht wurde.

One Military Camp wurde 2023 auf dem PC veröffentlicht, gefolgt von Versionen für PlayStation und Xbox, und jetzt ist die neueste Version auf der Nintendo Switch an der Reihe. Seit diesem ersten OMC haben wir das Spiel mehrfach ausprobiert, aber wir hatten bisher nicht genug Zeit damit verbracht, um es zu bewerten und eine ausführliche Rezension zu geben. Also setzen wir heute unsere viereckigen Hüte auf, kämmen unsere buschigen Schnurrbärte und üben unsere befehlenden Stimmen, um gemeinsam mit dem Drill Sergeant die letzte Bastion der Freiheit (und des Chaos) in diesen Ländern zu errichten. Achtung!

Wie gesagt, One Military Camp ist ein militärischer Lagerbauer, der sich schnell zum Lagerleiter entwickelt und dich letztlich zum militärischen Strategen in der Kampagne zur Rückeroberung der Gebiete von Dragans Truppen macht. Keine Panik, denn Kampfeinsätze basieren auf einer Erfolgsquote, die durch die Vorbereitung und Spezialisierung Ihrer eingesetzten Truppen bestimmt wird, sodass Sie sich keine Sorgen um Verluste oder das Überbringen von traurigen Nachrichten an Familien machen müssen... zumindest nicht am Anfang. Die eigentliche Herausforderung wird darin bestehen, diese Soldaten während der gesamten Militärkampagne aktiv, glücklich, gut ausgerüstet und versorgt zu halten.

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Das Wichtigste für den Erfolg ist, immer ein Gleichgewicht zwischen den in das Lager kommenden Vorräten, den verbrauchten Vorräten und den Aktivitäten der einfachen Soldaten zu wahren. Man kann sie zur Grundausbildung schicken und, sobald sie bestimmte Fähigkeiten erworben haben, zu Spezialisten befördern, die jeweils immer spezifischere Rollen übernehmen. Die ersten Missionen erfordern kaum, ein paar Soldaten mit Erfahrung in Waffen und Kommunikation zu schicken, aber bald wirst du feststellen, dass du Spione, Piloten, Panzerfahrer und allerlei hochqualifizierte Kämpfer brauchst. Außerdem brauchen sie eine gute Nachtruhe, daher müssen Sie ihnen eine ruhige Unterkunft bieten, fernab vom Lärm der Trainingshallen und Truppenlandebahnen. Du musst Servicegebäude errichten, wie Krankenstationen, Kantinen und Forschungszentren, sowie Lagerhäuser für bestimmte Vorräte wie Lebensmittel, Medizin oder Munition. Alle müssen über Zugangswege, Beleuchtung und Strom verfügen, um funktionieren zu können. Fühlst du dich überfordert? Junge, draußen herrscht Krieg. Reiß dich zusammen!

Und wer bezahlt das alles? Nun, abgesehen vom Erfolg der Mission musst du dich auch durch das Sammeln von Mitteln für die Sache in den befreiten Städten und auf sie für Rekrutierungsaktionen angewiesen sein, um neue Soldaten zu gewinnen... Fühlst du dich etwas überfordert? Vielleicht solltest du es sein, aber die Wahrheit ist, dass all diese Optionen schrittweise entlang einer Kurve freigeschaltet werden, die das Studio dank Rückmeldungen seiner Community, mit der sie die Inhalte bis zur Vollversion gemeinsam entwickelt haben, sorgfältig kalibriert und verfeinert hat. One Military Camp ist eines dieser Spiele mit einem Konzept, das sehr einfach zu verstehen ist, aber mit einem Optimierungstempo, das lange dauert, bis man es beherrscht.

Denn in einem System, in dem es so viele unbekannte Variablen gibt (wie Deserteure, Krankheiten, verstauchte Knöchel oder feindliche Angriffe), ist es ziemlich kompliziert, alle dazu zu bringen, das zu tun, was sie sollen. Und noch mehr, wenn du willst, dass sie es freiwillig tun. Ein Tipp: Spare keine Kosten für Unterhaltung und halte die Preise immer niedrig. Ein glücklicher Soldat oder Arbeiter ist mehr wert als fünf unerfahrene Rekruten...

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Sie sollten auch nicht allzu beunruhigt sein, denn One Military Camp verbirgt auch ihre scheinbare militärische Ernsthaftigkeit hinter einem Vorhang aus cartoonhaften Figuren, mit einigen wirklich... eigenartige Dialoge. Ich finde, die Musik ist ein echter Hit, mit einem 'Jingle', der etwa zwischen dem Titellied des Films 'The Great Escape' und einer dieser amerikanischen Highschool-Marschkapellen liegt. Es hat immer einen angenehmen Rhythmus, der die Stunden fast unbemerkt vor dem Bildschirm vergehen lässt.

Obwohl... Es sind nicht nur makellose Uniformen und glänzende Stiefel. One Military Camp ist zwar für die Nintendo Switch 2 erschienen, aber ich denke, der Port hat bei der vollständigen Integration mit der Plattform etwas versagt. Technisch und leistungstechnisch habe ich wenig zu beanstanden: Das Spiel läuft flüssig, und ich habe nur leichte Verlangsamungen bemerkt, wenn es Autosaves durchführt oder einen bestimmten Rekruten auswählt, wenn Dutzende Personen auf dem Bildschirm autonom arbeiten. Aber ich finde es manchmal frustrierend, dass ich Befehle oder Gegenstände in den verschiedenen Untermenüs für Einzelpersonen und Gebäude nicht bequem auswählen kann, und das liegt daran, dass es genau die portierte Oberfläche ist, die man auf einem großen Bildschirm auf einem PC oder einer Heimkonsole sehen würde. Im Dock gibt es keine Probleme, aber wenn du den Handheld-Modus der Switch 2 optimal nutzen willst, musst du genau aufpassen.

Ich finde auch, dass der Forschungs-Fertigkeitenbaum (der neue Gebäude und damit neue Truppenspezialisierungen freischaltet) etwas intuitiver sein sollte, und wenn du wie ich ein bisschen tollpatschig bist, wenn du in Management-Simulationen alles am Laufen hältst, könntest du frustriert sein, wenn du es beim ersten Mal nicht richtig machst. Trotzdem habe ich mich mit One Military Camp am Bildschirm festgeklebt, genau wie bei Citadelum. Sein endloser Zyklus an Aktivitäten macht es zu hervorragender Unterhaltung, um die Stunden zu vertreiben, und obwohl ich gerne größere Menüs in der Handheld-Version sehen würde, werde ich erst ruhen, wenn ich meine Jungs zum Sieg geführt habe.