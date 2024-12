One Hundred Years of Solitude klettert in die Top 3 des weltweiten Netflix-Rankings für nicht-englischsprachige Serien Mit 31,1 Millionen geschauten Stunden und 3,6 Millionen Aufrufen.

HQ Die legendäre Geschichte von Hundert Jahre Einsamkeit, ein zeitloser literarischer Klassiker, zieht nun die Welt auf der Leinwand in ihren Bann. Nur wenige Tage nach ihrer Veröffentlichung ist die erste Staffel der Netflix-Serie mit 31,1 Millionen geschauten Stunden und 3,6 Millionen Aufrufen auf den dritten Platz der weltweiten Top 10 der nicht-englischsprachigen Serien geklettert. Der erste Teil der Serie, bestehend aus acht Episoden (davon insgesamt 16), hat sich schnell zur meistgesehenen Serie in Kolumbien entwickelt und erreichte die Top 10 in 38 Ländern, darunter Argentinien, Brasilien, Spanien, Mexiko und Ägypten. Die von Dynamo produzierte Show erweckt die magische Welt von Macondo zum Leben, unter der Regie von Álex García López aus Argentinien und Laura Mora aus Kolumbien. Mit atemberaubender Produktionsqualität und der Unterstützung lokaler Talente hat One Hundred Years of Solitude auch über 52 Millionen Dollar für Kolumbien generiert. Diese Adaption des ikonischen Romans von Gabriel García Márquez erforscht zeitlose Themen wie Liebe, Einsamkeit und Familienbande und findet bei Zuschauern weltweit Anklang. Haben Sie das Buch gelesen oder planen Sie, die Serie zu sehen?