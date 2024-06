One Btn Bosses Demo ist jetzt verfügbar

One Btn Bosses ist gerade heute Abend als Teil der Summer Game Fest-Präsentation erschienen und hat jetzt auch eine Demo auf Steam verfügbar.

Das Spiel stammt vom Indie-Entwickler Midnight Munchies und wurde zum Teil von Outersloth, dem Finanzierungsarm von Innersloth, dem Entwickler von Among Us, zum Leben erweckt. One Btn Bosses ist eine herausfordernde Kugelhölle, die du mit nur einem einzigen Knopfdruck steuerst.

Dieser Knopfdruck hilft dir, Angriffen auszuweichen, aber wenn du ihn nicht drückst, kannst du mehr Schaden verursachen. Es ist ein großartiges Hühnchenspiel, und wenn es nach etwas klingt, das Ihnen gefällt, können Sie sich jetzt die Demo ansehen.