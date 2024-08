Es gibt nicht viel einfacher, als eine einzige Taste zu drücken, um ein Spiel zu spielen. Während du eine Visual Novel immer auf Autoskip stellen kannst, wenn du wirklich nichts anderes tun willst, als auf den Bildschirm vor dir zu starren, verlangt One Btn Bosses stattdessen, dass du dein Gehirn aktivierst und die einfachen, schwierigen, formbasierten Bosskämpfe annimmst.

Für die zweite Veröffentlichung von Outersloth als Publisher hat das dreiköpfige Team von Midnight Munchies eine sofort süchtig machende Kugelhölle geschaffen. Du beginnst das Spiel als kleines Dreieck, das versucht, sich auf der Karriereleiter nach oben zu kämpfen. Durch Meetings mit der Personalabteilung (das ist Hint Robot, für dich) lernst du die grundlegenden Mechaniken und die Arten von Angriffen, die Feinde auf dich werfen können, bevor du dich gegen schändliche Gestalten duellierst, die jeweils nach einer Art schrecklichem Boss geformt sind, den wir alle in unserem Arbeitsleben erlebt haben.

Das Gameplay selbst beruht - wie Sie vielleicht vermuten können - auf einem einzigen Tastendruck. Entweder mit der Leertaste oder einem Mausklick bewegst du dich um die kleine Form, aus der deine Arena besteht, und weichst Projektilen aus, die sie leicht überwältigen können. Du schießt automatisch, während du dich in der Arena bewegst, und baust mit zunehmender Geschwindigkeit stärkere Schüsse ab, aber jedes Mal, wenn du die Taste drückst, um die Richtung zu ändern und einem Angriff auszuweichen, triffst du den Boss wieder mit einem knalligen Erbsenwerfer. Es ist ein köstlich süchtig machendes Gameplay, das dich ständig dazu verleitet, gierig zu sein und eines deiner drei kostbaren Leben zu verkaufen.

Obwohl sich das Spiel um eine einzige Taste dreht, erweist es sich als ziemlich schwierig. Feindliche Angriffe können den Bildschirm schnell überwältigen, und obwohl du das Muster eines Bosses in der Kampagne lernen kannst, kann dich die unberechenbare Natur ihrer Angriffe auch nach mehreren Versuchen noch aus der Fassung bringen. Es ist jedoch schwierig, wütend oder niedergeschlagen über One Btn Bosses zu werden, selbst wenn die Bosse dich jedes Mal verspotten, wenn du durch ihre Hand stirbst. Die Kampagne ist pro Boss aufgeteilt, wobei jeder Boss eine Reihe von Levels hat, aus denen du nach Belieben auswählen kannst. Du musst nicht jedes Level schaffen, um voranzukommen, und kannst dich daher zunächst nur mit den überschaubareren Levels auseinandersetzen. Es gibt auch den Roguelike-Modus, der leichtes Deckbuilding mit dem süchtig machenden Gameplay auf Knopfdruck kombiniert, um sicherzustellen, dass du auch dann noch zufällige Kämpfe spielen kannst, wenn du mit der zugegebenermaßen kurzen Kampagne fertig bist.

Du kannst dir auch Power-Ups sowohl während der Kampagne als auch im Roguelike-Modus schnappen und nach jedem Kampf Grindpunkte verdienen, die neue Bewegungs-, Angriffs- und Utility-Optionen freischalten können. Du kannst auch verschiedene Farbpaletten erhalten, mit denen du das Spiel in deinen bevorzugten Farben gestalten kannst, um dich selbst, die Bosse, Arenen und feindlichen Angriffe zusammen mit dem wummernden Retro-Soundtrack auf deinem Bildschirm erscheinen zu lassen. Die Power-Ups/verschiedenen Fähigkeiten, die man erhält, sind auf dem Papier interessant, wie z.B. die Fähigkeit, durch feindliche Angriffe zu sprinten, anstatt sich von ihnen abzuwenden, und den Angriff in der Arena aufzunehmen, um ihn dann auf einen Feind zurückzuschleudern, aber die Startfähigkeiten sind so nützlich, dass es schwierig ist, die Stärken der anderen zu erkennen. Wenn man auch den Schwierigkeitsgrad One Btn Bosses ' bedenkt, hat man selbst in den HR-Trainingsmissionen nicht wirklich die Möglichkeit, die neuen Fähigkeiten auszuprobieren oder sich daran zu gewöhnen, und bleibt oft einfach bei dem, was man kennt.

Das bedeutet nicht, dass ich keine Verwendung für andere Angriffs- und Bewegungsoptionen gefunden habe. Pick-Up war ein wirklich guter Angriff in jeder Arena, die nur eine Linie verwendete, während Dash großartig sein konnte, wenn es sich jemals so anfühlte, als wäre die gesamte Arena mit feindlichen Angriffen bedeckt. Allerdings waren Turn and Shoot durchweg mein Brot und Butter, und es fühlt sich so an, als wären die Bosse speziell für sie entworfen worden. Vielleicht hätte ich andere Optionen erkunden können, wenn es einige geräumigere Arenen zum Spielen gegeben hätte, aber One Btn Bosses ist nicht wirklich entscheidend, wenn es um das Arena-Design geht. Das fühlt sich beabsichtigt an, und daher ist es fast etwas, das ich nicht kritisieren wollte, aber nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte, fühlte es sich so an, als ob die meisten Shape-Arenen einander ähnlich waren. Es baut auf der Einfachheit des Gesamterlebnisses auf, war aber etwas, in dem ich mir etwas mehr Abwechslung gewünscht hätte.

Das hat One Btn Bosses jedoch nicht davon abgehalten, eine großartige Erfahrung zu sein. Es hat alle Merkmale eines herausragenden Bullet-Hell-Films und die Einfachheit des Gameplay-Designs hat mich viel zu lange aufstehen lassen, um nur noch einen weiteren Versuch gegen einen Boss zu unternehmen. Wie Balatro zuvor, ist es ein weiterer Indie-Hit in diesem Jahr, bei dem ich es ganz leicht spüren kann, wie es im Handumdrehen Stunden dauert.