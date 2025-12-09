One Battle After Another, Sentimental Value und Sinners führen Golden-Globe-Nominierungen an

HQ

Die Golden-Globe-Nominierungen wurden offiziell vorgestellt. Die größten Stars, Regisseure und Filme des Jahres wurden bei der Preisverleihung, die am 11. Januar 2026 stattfinden soll, geehrt (oder übergangen).

Alle Nominierten könnt ihr hier auf der Website der Golden Globes einsehen, aber kurz gesagt sind die am häufigsten nominierten Filme One Battle After Another, der 9 Nominierungen erhielt, Sentimental Value, der 8 erreichte, und Sinners, der mit 7 Nominierungen die Top drei belegt. Alles sehr verdiente Filme, und wir werden sehen müssen, welcher in den meisten ihrer Kategorien an erster Stelle steht.

Andernorts hat der Golden Globe wegen seiner Kategorie Animationsfilme und der Kategorie Kassenerfolge etwas Kontroversen erfahren. Fans von Chainsaw Man waren traurig, dass er es nicht auf die Liste schaffte, und Ne Zha 2 - der mit Abstand größte Kassenerfolg des Jahres - war bei den Animationsnominierungen nirgends zu sehen. Auch die Aufnahme von Avatar: Fire and Ash und KPop Demon Hunters in der Kinokassenkategorie sorgte für Verwirrung. Der neue Avatar-Film ist zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht einmal erschienen, und KPop Demon Hunters bleibt ein Film, der hauptsächlich auf einer Streaming-Plattform erfolgreich ist.