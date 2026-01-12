One Battle After Another gewinnt bei den Golden Globes 2026 die meisten Auszeichnungen aller Filme

HQ

Die Golden Globes fanden gestern Abend in den USA statt, und von ihnen haben wir vielleicht einen guten Einblick bekommen, welche Filme und TV-Serien die meisten Preise gewinnen werden, während wir auf weitere große Zeremonien später im Jahr warten. Paul Thomas Andersons One Battle After Another war gestern Abend das große Gesprächsthema, da es scheinbar einen Preis nach dem anderen gewann.

Insgesamt gewann One Battle After Another vier Auszeichnungen bei den Golden Globes. Eins für Bester Film – Komödie/Musical sowie Beste Regie, Bestes Drehbuch und Beste Nebendarstellerin (Teyana Taylor). Auch wenn One Battle After Another vielleicht nicht direkt eine Komödie ist, sind die Golden Globes oft berüchtigt dafür, alles mit einem leicht heiteren Moment in die Kategorie Komödie/Musical zu stellen. Wir haben es zum Beispiel vor zehn Jahren mit The Martian gesehen.

Andernorts haben wir keine anderen Filme so viele Gewinne gesehen, da es scheint, als würden die Filmpreise 2025 deutlich stärker aufgeteilt sein als die ihrer Gaming-Pendants. Sinners, Hamnet, The Secret Agent und KPop Demon Hunters erhielten jeweils zwei Auszeichnungen, während If I Had Legs I'd Kick You, Marty Supreme und Sentimental Value einen Preis für sich erhielten.