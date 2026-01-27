One Battle After Another führt die BAFTA-Nominierungen an, Sinners folgt knapp dahinter

HQ

So wie wir letzte Woche die Oscar-Nominierungen hatten, sind jetzt die BAFTAs an der Reihe, ihre Shortlist der Nominierten für die Preisverleihung 2026 vorzustellen. Sie werden wahrscheinlich nicht überrascht sein, welche Filme die meistnominierten Filme dieses Jahres ausmachen, denn es gibt einige bekannte Namen.

Die vollständige Liste der Nominierten können Sie auf der BAFTA Website einsehen, aber wenn Sie eine kurze Übersicht möchten, können wir Ihnen sagen, dass Paul Thomas Andersons One Battle After Another die Preisverleihung mit satte 14 Nominierungen anführt, dicht gefolgt von Sinners mit 13 und Hamnet sowie Marty Supreme auf dem geteilten dritten Platz mit 11 Nominierungen.

Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners und One Battle After Another bilden die Liste des besten Films, während Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet und Robert Aramayo für den besten Hauptdarsteller nominiert sind. Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ist ähnlich stark besetzt, mit Jessie Buckley, Emma Stone, Chase Infiniti, Kate Hudson, Rose Byrne und Renate Reinsve im Rennen.

Welcher Film sollte Ihrer Meinung nach bei den BAFTAs am meisten Gold gewinnen?