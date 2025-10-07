In einer Zeit, in der es sich so anfühlt, als würden viele politische Filme einen breiteren Ansatz verfolgen und mehr abbeißen, als sie kauen können (ich schaue dich an, Eddington), bietet der enge Fokus von Paul Thomas Andersons One Battle After Another genug für Kommentare, ohne dass man das Gefühl hat, der Mann hinter der Kamera glaubt, er hätte alles über den politischen Zustand seines Landes herausgefunden.

Anstatt irgendeinen orangefarbenen Stellvertreter wie Thanos zu inszenieren, der am Ende des Films episch vereitelt wird, zeigt uns One Battle After Another die Geschichte der französischen 75, einer revolutionären Gruppe, die sich 16 Jahre vor dem heutigen Tag aufgelöst hat. Nur wenige ihrer Mitglieder sind noch nicht gefangen oder getötet worden, als wir die Hauptereignisse der Geschichte aufnehmen, aber der Mann, der sie jagt, hat noch nicht aufgegeben und hofft, einen Bob Ferguson alias Ghetto Pat (Leonardo DiCaprio) und seine Tochter Willa (Chase Infiniti) zu fangen, um seine Gruppe von Revolutionären zu vervollständigen.

Was folgt, ist eine durchgehend spannende und überraschend lustige Geschichte über die verbliebenen Widerstandskämpfer, die sich um Willa scharen, während sie versuchen, sie aus den Fängen von Colonel Lockjaw zu befreien. Es ist nicht unbedingt actiongeladen, obwohl die Feuergefechte, die wir bekommen, wirkungsvoll und enorm gefilmt sind. Ihr habt wahrscheinlich schon von der Verfolgungsjagd gehört, und während die Person, die neben mir saß, einschlief, bis Schüsse zu ertönen begannen, konnte ich meine Augen nicht abwenden, obwohl sie gegen Ende einer Laufzeit von 2 Stunden und 50 Minuten eintraf.

Die Darbietungen sind die Hauptquelle der Unterhaltung während dieser langen Laufzeit. Die Kameraarbeit ist hervorragend, aber ein schöner Zoom würde meine Augen nicht so offen halten, wie es Leonardo DiCaprio getan hat, als er Ghetto Pat zum Leben erweckt hat. Der aufgewühlte Kiffer, Ex-Revolutionär, ist ebenso sehenswert wie sympathisch, und die Szenen im zweiten Akt mit Benicio del Toros Charakter fühlten sich an wie eine Buddy-Komödie, von der ich gerne mehr gesehen hätte. Sean Penn ist hier jedoch die eigentliche Ausnahme, und seine Darstellung von Lockjaw bringt einen Bösewicht hervor, der heutzutage eine Seltenheit ist. Er ist bedrohlich, aber gleichzeitig auch ziemlich parodistisch. Eine Drohung, die man ernst nehmen sollte, bis er den Mund aufmacht. Auf keinen Fall ein alberner Charakter, aber einer, der sich aufgrund seiner Schwächen menschlicher anfühlt als Terminator, ohne dass PTA eine tragische Hintergrundgeschichte für ihn erforderlich macht.

Obwohl One Battle After Another nicht gerade zu lange dauert, fällt es ein wenig aufgebläht zum Opfer. Wie bereits erwähnt, ist dieser Film fast 3 Stunden lang. Das ist eine ganze Weile, die mein von Instagram Reels geplagtes Gehirn durchstehen muss, und obwohl ich zu keinem Zeitpunkt Haare ausgerissen und auf meine Uhr geschaut habe, dachte ich, dass es ein wenig besser hätte getaktet werden können. Es gibt ein wenig zu viel Nachgiebigkeit in der Handlung, die sich nicht immer so anfühlt, als würde sie unseren Charakteren oder unserer Geschichte aktiv dienen. Hier wird mit vielen Tellern jongliert, und einige von ihnen fühlen sich am Ende zerbrochen auf dem Boden an. Die Figur des Kopfgeldjägers zum Beispiel scheint in der Handlung kläglich unterrepräsentiert zu sein, wenn man bedenkt, dass er eine der wichtigsten Aktionen des Films ausführt, die in einem Schlüsselmoment zu Willas Überleben führt.

Auch den Soundtrack fand ich etwas zu aufdringlich. Die plätschernden Klavierklänge sind zunächst willkommen und eine nette Begleitung für das Gefühl des Spannungsaufbaus des Films, aber sie überleben ihr Wohlwollen gegen Ende des Films. Ansonsten ist der Ton klar und deutlich und passt gut zu den düstereren Bildern des Films.

One Battle After Another ist vielleicht nicht das bahnbrechende Meisterwerk, das der aktuelle Konsens glauben machen möchte, aber es ist eine verdammt gute Fahrt und hat einige herausragende Darbietungen von Hollywood-Größen und zukünftigen Größen. Eine sehr schöne Ergänzung zur gesamten Filmografie von PTA.

