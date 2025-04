Once Upon a Time in Hollywood bekommt eine Fortsetzung auf Netflix

HQ

Nachdem wir alle dachten, es sei ein seltsamer Aprilscherz, stellt sich heraus, dass Once Upon a Time in Hollywood wirklich eine Fortsetzung bekommt. In Tarantinos neuestem Film lebten Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie in Hollywood ein Leben mit unterschiedlichem Glamour, bevor sie sich einigen Mitgliedern von Charles Mansons Kult stellten.

Cliff Booth, Brad Pitts Figur und der normalste Mann im Film von 2019, wird im Mittelpunkt dieses neuen Films stehen. Laut Deadline lief der Prozess, das Projekt zu Netflix zu bringen, wie folgt ab: Tarantino schrieb das mögliche Fortsetzungsskript, bevor er beschloss, dass es nicht sein letzter Film sein sollte. Pitt liest dann das Drehbuch und holt sich Tarantinos Segen, um es an David Fincher weiterzugeben. Fincher, der ebenso beeindruckt ist, will den Film machen, aber da er exklusiv bei Netflix ist, wird er vom Streamer kommen.

Einige Fans werden vielleicht enttäuscht sein zu hören, dass Tarantino nicht auf dem Regiestuhl sitzen wird, aber er hat den Film trotzdem geschrieben, so dass er nicht ganz ohne seinen Einfluss sein wird. Er hat anscheinend auch einen großen Zahltag für die Drehbuchrechte vor sich.

Da Pitt einen Oscar für die Rolle des Cliff Booth gewonnen hat und die Figur selbst die meiste Zeit in Once Upon a Time in Hollywood in Geheimnisse gehüllt zu sein scheint, können wir verstehen, warum es Interesse an dieser Fortsetzung gibt. Hoffen wir nur, dass es ohne DiCaprio auskommt, der anscheinend nicht für eine weitere Runde Rick Dalton unterschreibt.