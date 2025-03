Once Upon A Puppet genießt den letzten Trailer vor der Veröffentlichung im April

HQ

Die Schule der düsteren Side-Scrolling-Titel wie Limbo, Inside oder Little Nightmares hat jetzt einen neuen Anwärter in dieser Nische. Once Upon A Puppet ist die Geschichte von Rätseln und dynamischen Levels, in denen wir eine kleine Holzpuppe steuern und gestern Abend, während des Future Games Showcase, wurde ein neuer Trailer enthüllt, der mit einem Trailer, viel Charme und einem Veröffentlichungsdatum gefüllt ist.

Zu den Hauptattraktionen von Once Uopn a Puppet gehören die gleichzeitige Steuerung der Charaktere Drev und Snow, manipulierbare und veränderbare Stages, viele Sammelobjekte und clevere Rätsel.

Once Upon A Puppet erscheint am 23. April für PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox X|S Series und Nintendo Switch. Es ist auch bereits für das Steam Deck verifiziert.