Once Upon A Puppet ist ein kleiner 2,5D-Puzzle-Plattformer, der in einer magischen Theaterwelt spielt, komplett mit einem König, einer Königin und einem Prinzen - genau wie es sein sollte. Doch etwas Schreckliches ist passiert: Der Prinz des Königreichs ist verschwunden und in seiner Verzweiflung versucht der König verzweifelt, das perfekte Stück zu schreiben, um die Geschichte neu zu schreiben. Das bedeutet, dass viele unvollendete Geschichten, Sets, Erinnerungen, Charaktere und Helfer verschrottet werden müssen, die alle in The Understage landen, einer mysteriösen Welt unter dem Königreich, in der diese weggeworfenen Gegenstände und Ideen landen.

Der ehemalige Schneider des Königs, Nieve, der nur eine Hand ist, ist ebenfalls den Bach runtergegangen, ebenso wie die Holzpuppe Drev, die zuvor für den König aufgetreten ist. Nieve und Drev stoßen fast zufällig aufeinander und verstricken sich durch einen magischen Faden, so dass sie nun miteinander verbunden sind. Die Hand von Nieve kontrolliert nun die Holzpuppe Drev wie ein Puppenspieler seine Puppe in einem Theater kontrollieren würde, und das unerschrockene Paar muss nun zusammenarbeiten, um herauszufinden, was mit dem Prinzen passiert ist, und natürlich ist nichts so, wie es scheint.

Der einzige Haken ist, dass die beiden untrennbar miteinander verbunden sind, und mit einem magischen Faden, der sie zusammenhält, ist es nicht so einfach, eine Schere zu nehmen und die Fäden zu durchtrennen. Die beiden stellen jedoch bald fest, dass die magischen Fäden sehr nützlich sein können, da sie durch die Kombination ihres magischen Fadens mit neuen Fäden, die sie finden, verschiedene neue Eigenschaften erhalten. Dies ermöglicht es ihnen, für kurze Zeit durch die Lüfte zu gleiten, sich wie eine große Steinschleuder über weite Strecken zu schießen oder mit Pfeil und Bogen zu schießen.

Once Upon A Puppet ist kein schwieriges Spiel und das Puzzle-Gameplay ist ziemlich "leicht" und leicht zu erreichen. Leider kommt die Schwierigkeit des Spiels aus den falschen Gründen, nämlich einer spielerischen und technischen Seite, die nicht wirklich funktioniert. Es beginnt mit einem manchmal etwas unlogischen Leveldesign, so dass es etwas schwierig sein kann, zu erkennen, wohin man gehen muss, um im Spiel voranzukommen. Eine andere Sache ist, dass man sich bei bestimmten Rätseln in eine Ecke rätseln kann, so dass das Rätsel nicht abgeschlossen werden kann und man seinen letzten Spielstand neu laden muss - das passiert nicht oft, aber es passiert und es ist ein ziemlich unglückliches Spieldesign.

Hinzu kommt, dass die Steuerung ziemlich ungenau und ungeschickt ist (da man eine Holzpuppe ist, die von einigen Fäden gesteuert wird) und es manchmal schwierig sein kann, Entfernungen und seine Position in der Semi-3D-Spielwelt einzuschätzen. Diese Dinge zusammen führen dazu, dass alles aus den falschen Gründen etwas schwierig wird, was leider frustrierend ist.

Was Once Upon A Puppet wirklich über Wasser hält, ist die einzigartige Optik, bei der alles als Theaterwelt mit Papp- und Holzkulissen gestaltet ist und die "Junk Monsters", denen man auf dem Weg begegnet, ziemlich genial aus Müll zusammengesetzt sind, den der traurige König weggeworfen hat. Die Grafik ist wirklich gut gemacht und ziemlich magisch auf eine "theaterähnliche" Art und Weise, aber leider kann sie die Herausforderungen des Gameplays nicht wettmachen.

Once Upon A Puppet ist ein gemütlicher kleiner Puzzle-Plattformer mit einer einzigartigen visuellen Seite, aber mit einem eher mittelmäßigen Gameplay, das in Form der Zusammenarbeit zwischen Nieve und Drev ein paar einzigartige Tricks im Ärmel hat. Eine Extranote bekommt das Spiel für die Optik, da sie sehr gut umgesetzt ist und Once Upon A Puppet eine ganz besondere Atmosphäre und Optik verleiht.

Wenn du ein großer Fan von Puzzle-Plattformern bist, könnte Once Upon A Puppet eine gute Erfahrung sein - andere sollten dieses ansonsten einzigartige Theaterabenteuer wahrscheinlich meiden. Wenn Sie sich unsicher sind, gibt es eine kostenlose Demo auf Steam, die Sie sich ansehen können.