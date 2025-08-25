Once Upon a Katamari erscheint am 24. Oktober und ist so seltsam, wie man es erwarten würde

HQ

Seit etwa einem Monat wissen wir, dass Bandai Namco zum ersten Mal seit 14 Jahren ein neues Katamari Damacy-Spiel veröffentlicht. Und jetzt haben wir den Eröffnungsfilm von Once Upon a Katamari bekommen, und mit ihm kommt die Vorstellung, dass das Spiel am 24. Oktober 2025 erscheinen wird. Plattformen werden Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S sein.

Im Eröffnungsfilm ist ein Lied zu hören, das von Chelmico gesungen wurde, und die Musik stammt von Yuu Miyake. Das Video selbst zeigt die verrückte und seltsame Simulator-Action, die wir von der Serie erwarten.

Sehen Sie sich den Eröffnungsfilm gleich hier in Gamereactor an... und warten Sie einfach geduldig auf den Oktober.