Once Human knackt Steam mit 130k Spielerzahl Debüt

Survival-Spiele, insbesondere solche, die es dir ermöglichen, Ressourcen aufzubauen und mit Freunden gegen Feinde zu kämpfen, erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Palworld, Enshouded und jetzt Once Human haben in der kurzen Zeit nach ihrer Veröffentlichung eine große Anzahl von Spielern versammelt.

Once Human, ein postapokalyptisches Survival von Starry Studio und Netease Games, lässt dich und deine Freunde gegen seltsame Monster antreten, während du die Geheimnisse der Welt aufdeckst. Das Spiel hat die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen und über SteamDB über 130.000 Spieler angezogen.

Das Spiel ist kostenlos, es gibt also keine Einstiegshürde, aber die Bewertungen weisen auf einige potenziell zwielichtige Apps hin, die neben dem Spiel installiert sind, also halten Sie die Augen offen. Wenn man weiter liest, scheint es, dass die Datenerfassung ausschließlich auf asiatische Regionen beschränkt ist, also für diejenigen außerhalb dieser Regionen scheint es, dass Sie im Klaren sind.