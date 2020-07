On The Edge: In drei Wochen endet Frostpunk

11 bit Studios haben uns gestern den Termin des finalen Content-Drops für ihr erfolgreiches Strategiespiel Frostpunk verraten. Auf dem PC (Steam, Epic Games Store und GOG) erscheint das letzte DLC-Kapitel On The Edge am 20. August. Wann die Konsolenversionen unterstützt werden, ist nicht klar. Thematisch dürfen wir auf eine Fortsetzung der Hauptgeschichte gespannt sein, das fortgeschrittene Mechaniken mit sich bringt.

In der Geschichte müssen wir ein verlassenes Militärlager untersuchen und die gewonnenen Informationen zurück ins Hauptquartier nach New London schicken. Dort wird auch über unsere Rationen entschieden, die wir via Zuteilung erhalten. Selbstständig nach Nahrung jagen können wir in On The Edge nicht, da es laut dem Entwickler keine wilden Tiere in der Nähe gibt.

Diplomatie wird in On The Edge also eine wichtige Rolle spielen, aber wir werden uns auch ökonomisch positionieren müssen. Beide Einflüsse müssen nicht nur extern Geltung finden, sondern auch in Absprache mit unseren eigenen Bürgern geschehen. All das geschieht, während das unverzeihliche Gameplay von Frostpunk auf einer neuen Karte mit eigenen Ansprüchen an unseren Nerven nagt. Einen Verkaufspreis gibt es noch nicht, doch im Season Pass zum Preis von 34 Euro bekommt ihr alle drei DLC-Inhalte.