On The Edge: Frostpunk kühlt Sommer mit letzter Erweiterung ab

Die einzigartige Survival-Erfahrung von Frostpunk lässt uns in die Rolle des Anführers der letzten Stadt auf dem Planeten schlüpfen. Wir stehen vor der schwierigen Aufgabe, die verbleibenden Menschen am Leben zu erhalten, während um uns herum alles erfriert. 11 bit Studios werden die Entwicklung ihres Titels im Sommer abschließen, denn nach zwei bereits veröffentlichten Erweiterungen folgte diese Woche die Enthüllung des letzten Kapitels.

Das mysteriöse "Projekt TVADGYCGJR" wurde offiziell als "On The Edge" vorgestellt, die dritte und letzte Erweiterung von Frostpunk. Spieler werden ein neues Story-Szenario, weitere Mechaniken und mehr Herausforderungen entdecken, sobald sie den Kältesturm überlebt haben. Frostpunk: On The Edge wird im Sommer auf Steam veröffentlicht und 13 Euro kosten. Es ist darüber hinaus für Besitzer des Season-Passes kostenlos (eine Game-of-the-Year-Edition mit allen Inhalten und dem Hauptspiel gibt es ebenfalls).