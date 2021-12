HQ

Am 16. Dezember wird das deutsche Indie-Spiel Omno auf Nintendos aktuellster Konsolenhardware ausgeliefert. Das kleine 3D-Abenteuer lässt euch in luftigen Umgebungen Schalterrätsel lösen und dabei "eine Welt voller Wunder" erkunden, heißt es in der dazugehörigen Pressemitteilung. Den Debüttitel von Jonas Manke könnt ihr bereits auf PC, PS4 und Xbox One spielen; auf allen Plattformen zahlt ihr ca. 15 Euro.